【Kawaii生活百貨@iM網欄】 久違了的現場音樂會 冀疫情快點過娛樂圈會好起來

剛過去的兩個月一直在忙策劃一個網上平台的音樂頒獎禮，可能你會問：一個頒獎禮需要籌備些什麼？為什麼要籌備那麼長時間？因為疫情緣故頒獎禮已經改了三次檔期，有想過放棄改為網上頒發，但感恩最終得以順利完成。

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頒獎禮舉辦當日疫情未如現在單日有過百人感染的情況，場館有限制入場人數，本來可以坐400多人的場地，我們只招待了200人，找了公司贊助銀離子消毒機放在入場大門和藝人上台的位置不停消毒，也有找Escort在台上不停消毒咪高峰，得獎的歌手有40多個單位，但表演的藝人只限12人內（大會自行決定），盡量將頒獎節奏明快，兩個半小時內完成。

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為甚麼還要辦實體頒獎典禮？當時主辦方的理念是因為疫情，娛樂圈已停頓了整整一年，很多同業沒有工開，歌手錄好了的歌有些也不敢推出，推出了也沒有太多的反應，因此大會希望能為歌手們和唱片公司打打氣，有些歌手表示已大半年在網上表演，沒有聽過現場掌聲，沒有見過台下有觀眾。有感而發，原來一些以為好平常的事，可以在人前唱歌表演，會變成如此珍貴。

最近疫情反覆，有些12月的商場聖誕活動也要延後，雖然如此基於公眾利益和健康，也應當盡責。希望疫情快點過娛樂圈會好起來！

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作者_Kawaii簡介： 節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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