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【電子競技】「數碼娛樂領袖論壇」揭幕　聚焦電競產業發展商機

科技 19:40 2020/12/11

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由數碼港主辦的「數碼娛樂領袖論壇」今（11日）正式揭幕，論壇主要聚焦數碼娛樂、遊戲電競產業的發展商機。（數碼港提供圖片）

電子競技（eSports）迅速在世界各地崛起，香港也不例外，由數碼港主辦的「數碼娛樂領袖論壇」今（11日）正式揭幕，論壇主要聚焦數碼娛樂、遊戲電競產業的發展商機。創新及科技局局長薛永恒在會上指，希望為業界解構市場動力所在及新營利模式，以更好地掌握這高速增長行業的價值鏈。

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是次「數碼娛樂領袖論壇」一連兩日以虛擬互動形式舉行，邀請60位講者圍繞主題「數碼娛樂新常態：從遊戲邁向電競」，介紹數碼娛樂、遊戲與電競產業於新常態下的發展及商機，並上演多場表演賽，連同初創展示和創投比賽等。

數碼港主席林家禮表示，在新常態下，不少主流活動以虛擬競賽形式進行，吸引數以百萬計的電視或串流媒體觀眾收看，令大眾對數碼娛樂更為認識及受落，帶引其市場發展。Newzoo電競業務主管Remer Rietkerk提到在疫情下，今年全球電競觀眾將增至4.95億，按年增長11.7%。

數碼港主席林家禮表示，在新常態下，不少主流活動以虛擬競賽形式進行，吸引數以百萬計的電視或串流媒體觀眾收看，令大眾對數碼娛樂更為認識及受落，帶引其市場發展。（數碼港提供圖片）

林家禮又提到，數碼港社群現時有近150間與數碼娛樂和電競相關公司。數碼港透過「電競實習支援計劃」向36名僱主提供73個實習崗位，而「電競行業支援計劃」自2019年推出以來先後接受三輪申請，合共收到超過220個申請，已批出122個項目，而今年9月批出的第三輪申請，獲批項目更破記錄超過50個，當中包括不少項目為線下轉為線上舉行的電競比賽。

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責任編輯：曾曉汶

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