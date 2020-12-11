【新股IPO】温嶺工量刃具1379即日起招股 入場費3409元

內地工量刃具交易中心運營商温嶺工量刃具（新上市編號：01379）由周五（11日）至下周三（16日）招股，計劃發售2,000萬股，招股價介乎每股6.25元至6.75元，每手500股，入場費3,409元；12月30日掛牌；信達國際為獨家保薦人。

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綜合券商數據，首日孖展暫錄82萬，尚未足額認購。是次集資所，其中70%將用於設立及建設產業園之成本及開支提供部分資金；20%將用於撥付三樓的進一步發展；以及10%用於一般營運資金及其他一般企業用途。

溫嶺工量刃具原本在去年11月上市，惟突然公布指鑒於監管當局針對上市規則之規定作出查詢，公司需要更多時間回覆，故決定全球發售暫時不予進行。公司經營位於浙江省温嶺市温嶠鎮前洋下村的工量刃具行業內交易中心的物業租賃業務，租戶包括一批尋求於交易中心內展示、交易及推廣彼等產品的工量刃具製造商及供應商、國內及國際知名工量刃具品牌分銷商及批發商。

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交易中心為擁有地庫的建築面積合共約74,204.7平方米的四層商業綜合樓，將一樓及二樓的單位出租予銷售工量刃具的公司及個人；三樓的部分區域指定為電子商業園區，出租予工量刃具電子商務運營商；四樓用作辦公室並將地庫用作停車場。公司亦向租戶提供物業管理服務及協助服務(即指數及工量貸融資服務)。

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記者：張以正