【粉嶺上車盤】疫情造就「上車」機會　到粉嶺置業　首期不用50萬

疫情再度爆發，令樓價暫時失去上升動力，不少用家趁機入市。中原陳夑佳說，粉嶺花都廣場8座低層E室，實用面積370平方呎，兩房間隔，終以491萬元易手，實用呎價13,270元。代理續說，原業主於2012年以223萬元購入單位，持貨約8年，現帳面賺268萬元，物業期內升值約120%。

以上述單位為例，樓價491萬元，若承造九成按揭，分30年還，利率2.15厘計，首期要49.1萬元，月供16,667元，壓力測試下的最低每月入息要求則約40,215元。

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花都廣場位於百和路88號，有10幢住宅大樓，提供2,710伙單位，於1995年11月開始入伙。雖然屋苑沒有港鐵之便，但附近有巴士總站，有車直達東鐵粉嶺站，車程約五至八分鐘。此外，屋苑附設商場，商店林立，衣食住行一應俱全。

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