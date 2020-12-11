【冬至優惠】老虎堂黑糖珍珠湯圓登陸惠康　優惠價30元慶團圓

▲ 惠康即日起帶來老虎堂全新黑糖珍珠湯圓、安記海味陳皮臘腸膶腸、新鮮蔬菜肉類的優惠，讓消費者在家做冬慶團圓。（惠康facebook圖片）

冬至臨近，晚市禁堂食下，唯有買外賣或在家煮食慶祝。惠康即日起帶來老虎堂全新黑糖珍珠湯圓、安記海味陳皮臘腸膶腸、新鮮蔬菜肉類的優惠，讓消費者在家做冬慶團圓。

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冬至少不免吃湯圓，老虎堂全新花生黑糖珍珠湯圓及芝麻黑糖珍珠湯圓，現已獨家於惠康及Market Place by Jasons超市獨家發售，即日起至12月24日更以優惠價30元發售，每包內含10粒湯丸，內餡以花生或芝麻作為基底，加入煙韌珍珠。

惠康即日起至12月31日，以優惠價每盒60元，發售安記海味X保哥陳皮的陳皮臘腸和陳皮膶腸（250克），將陳皮加入秋冬必備美食臘腸膶腸，可製作成煲仔飯，過一個暖笠笠的冬至。

即日起至12月17日，惠康更推加1元多1件精選產品，包括巴西雞髀扒(400g)、急凍黃花魚1條、白蘑菇(200g)、蘆筍(200g)等，方便在家煮冬至飯。

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責任編輯：朱悅瀅

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