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【銀色債券】工銀：客戶最多申購800萬元銀債　遠超個人分配上限

Hot Talk 19:15 2020/12/11

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銀色債券今日下午截止認購，挾3.5厘保底息兼至少發行100億元，長者認購反應熱烈，包括滙豐、中銀等至少四間銀行表示總認購金額超過去4年總和。其中，工銀亞洲更錄得單一最大宗認購，涉資800萬元（即800手），遠超100萬元的個人配發上限。該行今年客戶每人平均認購50手，按年升近三倍。

緊貼銀債最新消息，各銀行認購數字【下一頁】

工銀亞洲表示，今年透過該行認購銀債的金額及人數均破紀錄，其中總認購金額遠超過去4年總和，更較去年大幅增長超過8倍；而總認購人數則較去年上升近3倍。

工銀錄得的最高認購金額約800萬元；每人平均認購金額近50萬元，按年增加近3倍。

零售業務部副總經理尹可豐表示，今次認購反應更熱烈，相信是由於銀髮族較傾向追求穩定收益，且銀債保證息率上調至歷來最高的3.5厘，目前的低息環境預計將持續一段時間，此次銀債對年長投資者的吸引力無疑大增，更有可能為賺取利息而長期持有。另由於政府可能將今年銀債目標發行額由過往的30億元大幅提高至最多150億元，鼓勵不少銀髮族投入更多資金認購，以提高中籤機會。 

工銀亞洲推出銀債退款優惠，客戶凡透過分行渠道進行申請，可以存款額5萬元或以上開立0.65厘的128日定期存款，優惠期至本月底。

相關文章：

【銀色債券】銀債今午截止認購　中銀、滙豐：認購金額創新高

【銀色債券】銀債認購最後召集 專家拆解銀債受捧3大主因

 

編輯：趙穎妍

債券 滙豐控股（00005） 銀色債券 亞洲 工銀亞洲 定期存款

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