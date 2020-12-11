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澳洲疫苗現愛滋病毒假陽性 當局叫停測試

環球政經 18:03 2020/12/11

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澳洲昆士蘭大學和當地生物科技公司CSL共同研發的新冠疫苗，於第一階段試驗時，發現疫苗可能干擾愛滋病病毒的診斷，與澳洲政府商討後決定暫停測試。

【美國疫情】單日死亡人數破三千 料FDA即將批准疫苗下一頁

CSL表示，第一階段試驗共有216人參與。接受試驗者在接種疫苗後無出現嚴重不良反應，但由於疫苗有小部分愛滋病毒蛋白成分，部份接種者出現愛滋病毒假陽性情況。由於產生的抗體，干擾 HIV 病毒的診斷，在與澳洲政府商討後，決定叫停疫苗的第二和第三階段試驗。

【輝瑞疫苗】與日本達成最新協議供1.2億劑疫苗 將於明年3月起接種下一頁

澳洲當局原本共採購4種疫苗。澳洲總理莫里森表示，基於科學建議，有關疫苗將不再是計劃的一部分。故此，政府計畫將增加購買另外兩間公司的疫苗。CSL 亦會在原本公布生產3000萬劑的基礎上，改為再生產多2000萬劑「牛津疫苗」。

而早前與輝瑞簽署的1000萬劑疫苗協議，預料下月獲批。莫里森指，為令民眾重拾信心，當局不會急於批准使用輝瑞疫苗。

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撰文 : 林展鋒

疫苗 澳洲 愛滋病
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