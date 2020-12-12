【中小企教室】「IG購物功能」正式登陸本港　一文看清開店基礎設定　

▲ 到底要在Instagram開通商店功能有甚麼基礎設定呢？下文將逐步教你如何建立屬於自己的商店購物平台。

受新冠肺炎疫情影響，中小企紛紛轉戰網上平台。不過，電子商貿競爭大，要突圍而出，必須先了解清楚開展網上生意的工具。

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隨著較早前Facebook新增商店功能後，Instagram也於近日推出「IG商店服務」，除了幫助企業商家持續經營，也讓顧客可以輕鬆買到他們喜愛的商品。顧客可直接從商戶的Instagram檔案，通過動態消息與限時動態進入商店。進入商店後，顧客就可以瀏覽產品、探索商品焦點系列以及購買產品，而如果商店已設定「結帳」功能，顧客甚至完全不用離開應用程式，即可完成整個購物體驗。

那麼，到底要在Instagram開通商店功能有甚麼基礎設定呢？下文將逐步教你如何建立屬於自己的商店購物平台。

步驟1/ 商戶必須符合以下使用Instagram購物功能的各項資格：

商戶位於支援此功能的市場

商戶擁有符合資格的實體商品

商戶須遵守Instagram的《商家協議》和《商務政策》

商戶擁有銷售商品的網站網域

步驟2/ 將Instagram的個人帳戶轉換成商業帳戶或創作者帳戶

商戶可在Instagram的個人檔案點選「設定」，再在「設定」中選擇「帳戶」，然後滑動到最下方，選擇轉換成商業帳戶或創作者帳戶。一旦擁有商業帳戶後，即可新增商家相關資訊，例如營業時間、商家地址、聯絡電話以及網站連結。

▲ 在「設定」中選擇「帳戶」

▲ 選擇轉換成商業帳戶或創作者帳戶

步驟3/ 連結至Facebook專頁

先前往自己的Instagram商業檔案，選擇「編輯商業檔案」；再在「公開顯示的商家資訊」下，點選「專頁」。然後，商戶就可在自己所持有的Facebook專頁中選擇要連結的專頁，但如果還沒有Facebook專頁的話，就需要選擇「建立新的Facebook專頁」。需要注意的是，擁有Facebook專頁是開設「IG商店」的必備條件，不過就不一定需要擁有Facebook專頁商店。

步驟4/ 上載商品目錄

Instagram購物功能需要透過商品目錄運作，商戶可透過使用Facebook企業管理平台內的「目錄管理工具」自行完成商店連結；或是透過已獲認證的電子商務平台合作夥伴（如Shopify、BigCommerce）進行整合。

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步驟5/ 設定Instagram Shopping

先登入商戶的Instagram商業帳號，再於Instagram中的檔案頁面，按右上「選項」，再點選「設定」。然後，於「設定」中選擇「商店」頁面，點選「設定 Instagram Shopping」，即可開始設定。

▲ 點選「設定 Instagram Shopping」，即可開始設定。

▲ 設定Instagram Shopping

步驟6/ 帳號審查

將商品目錄連結至Instagram並在目錄中加入商品後，就可以提交審查。帳號審查通常在幾天內完成，如果商戶的「設定」中未有顯示「購物」，表示帳號審查尚未完成，或是尚未獲准使用Instagram購物功能。

▲ 商戶可以在單則 Instagram 貼文中同時標註用戶和最多五項商品。

一經Instagram審批，便可開始使用標籤功能，商戶可以在單則Instagram貼文或是限時動態中，同時標註用戶和最多五項商品。

責任編輯：施雯雯