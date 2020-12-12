  • 21°C
香港時間 : 20201212日 (六) 13:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小企教室】「IG購物功能」正式登陸本港　一文看清開店基礎設定　

科技 12:00 2020/12/12

分享：

到底要在Instagram開通商店功能有甚麼基礎設定呢？下文將逐步教你如何建立屬於自己的商店購物平台。

受新冠肺炎疫情影響，中小企紛紛轉戰網上平台。不過，電子商貿競爭大，要突圍而出，必須先了解清楚開展網上生意的工具。

【中小企教室】亞馬遜新平台推虛擬體驗　助中小企拓國際市場

隨著較早前Facebook新增商店功能後，Instagram也於近日推出「IG商店服務」，除了幫助企業商家持續經營，也讓顧客可以輕鬆買到他們喜愛的商品。顧客可直接從商戶的Instagram檔案，通過動態消息與限時動態進入商店。進入商店後，顧客就可以瀏覽產品、探索商品焦點系列以及購買產品，而如果商店已設定「結帳」功能，顧客甚至完全不用離開應用程式，即可完成整個購物體驗。

那麼，到底要在Instagram開通商店功能有甚麼基礎設定呢？下文將逐步教你如何建立屬於自己的商店購物平台。

步驟1/ 商戶必須符合以下使用Instagram購物功能的各項資格：

  • 商戶位於支援此功能的市場
  • 商戶擁有符合資格的實體商品
  • 商戶須遵守Instagram的《商家協議》和《商務政策》
  • 商戶擁有銷售商品的網站網域

步驟2/ 將Instagram的個人帳戶轉換成商業帳戶或創作者帳戶

商戶可在Instagram的個人檔案點選「設定」，再在「設定」中選擇「帳戶」，然後滑動到最下方，選擇轉換成商業帳戶或創作者帳戶。一旦擁有商業帳戶後，即可新增商家相關資訊，例如營業時間、商家地址、聯絡電話以及網站連結。

在「設定」中選擇「帳戶」

選擇轉換成商業帳戶或創作者帳戶

步驟3/ 連結至Facebook專頁

先前往自己的Instagram商業檔案，選擇「編輯商業檔案」；再在「公開顯示的商家資訊」下，點選「專頁」。然後，商戶就可在自己所持有的Facebook專頁中選擇要連結的專頁，但如果還沒有Facebook專頁的話，就需要選擇「建立新的Facebook專頁」。需要注意的是，擁有Facebook專頁是開設「IG商店」的必備條件，不過就不一定需要擁有Facebook專頁商店。

步驟4/ 上載商品目錄

Instagram購物功能需要透過商品目錄運作，商戶可透過使用Facebook企業管理平台內的「目錄管理工具」自行完成商店連結；或是透過已獲認證的電子商務平台合作夥伴（如Shopify、BigCommerce）進行整合。

【中小企教室】Microsoft Workplace Analytics推生產力得分評估　助了解員工工作效率

【中小企教室】貿發局免費網上課程「數碼學堂」　培訓中小企數碼營銷知識

步驟5/ 設定Instagram Shopping

先登入商戶的Instagram商業帳號，再於Instagram中的檔案頁面，按右上「選項」，再點選「設定」。然後，於「設定」中選擇「商店」頁面，點選「設定 Instagram Shopping」，即可開始設定。

點選「設定 Instagram Shopping」，即可開始設定。

設定Instagram Shopping

步驟6/ 帳號審查

將商品目錄連結至Instagram並在目錄中加入商品後，就可以提交審查。帳號審查通常在幾天內完成，如果商戶的「設定」中未有顯示「購物」，表示帳號審查尚未完成，或是尚未獲准使用Instagram購物功能。

商戶可以在單則 Instagram 貼文中同時標註用戶和最多五項商品。

一經Instagram審批，便可開始使用標籤功能，商戶可以在單則Instagram貼文或是限時動態中，同時標註用戶和最多五項商品。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【人工智能】防偷圖減成本　阿里巴巴創新系統打造AI模特兒拍試穿照
2020/12/11
【人工智能】防偷圖減成本　阿里巴巴創新系統打造AI模特兒拍試穿照
【中小企教室】Microsoft Workplace Analytics推生產力得分評估　助了解員工工作效率
2020/11/28
【中小企教室】Microsoft Workplace Analytics推生產力得分評估　助了解員工工作效率
【中小企教室】貿發局免費網上課程「數碼學堂」　培訓中小企數碼營銷知識
2020/11/14
【中小企教室】貿發局免費網上課程「數碼學堂」　培訓中小企數碼營銷知識
【疫下新常態】貿發局籲港商適應數碼營銷　藉線上展覽拓環球商機
2020/11/12
【疫下新常態】貿發局籲港商適應數碼營銷　藉線上展覽拓環球商機
【中小企教室】亞馬遜新平台推虛擬體驗　助中小企拓國際市場
2020/10/03
【中小企教室】亞馬遜新平台推虛擬體驗　助中小企拓國際市場
疫情 電子商貿 商品 銷售 Facebook Instagram 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【疫市營商】智能單車頭盔今年銷售量增2.5倍　分析初創Lumos Helmet如何把握疫市商機

下一篇文章

【智能手機】摺機大戰明年開展　下半年5品牌參戰包括三星Google
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【整頓幽靈用戶】Google公布新政策　帳號閒置兩年資料將被刪除
【整頓幽靈用戶】Google公布新政策　帳號閒置兩年資料將被刪除
【取代YouTube】影片平台Rumble崛起　創作者收入、自由度更高
【取代YouTube】影片平台Rumble崛起　創作者收入、自由度更高
【每日焦點】蘋果、三星蓄勢待發　電子產品明年初傾巢而出
【每日焦點】蘋果、三星蓄勢待發　電子產品明年初傾巢而出
【機迷熱話】年度壓軸遊戲Cyberpunk 2077　上線3小時已超過100萬玩家遊玩
【機迷熱話】年度壓軸遊戲Cyberpunk 2077　上線3小時已超過100萬玩家遊玩
傳蘋果新iPad明年首季推出　搭載全新A13 Bionic處理器
傳蘋果新iPad明年首季推出　搭載全新A13 Bionic處理器
【智能手錶】紅米手錶改名發表　推出國際版Mi Watch Lite
【智能手錶】紅米手錶改名發表　推出國際版Mi Watch Lite