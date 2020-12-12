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Xbox更新家庭設置功能 允許家長遙距暫停遊戲

科技 10:00 2020/12/12

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Xbox近日更新其Xbox Family應用程式，讓Xbox用家的父母可以隨時遙距控制，並暫停遊戲。

孩子打機成癮是不少家長擔心的問題，總是憂慮孩子不能控制自己持續打機的行為，嚴重影響日常生活。為解決家長的擔憂，Xbox近日更新其Xbox Family應用程式，讓Xbox用家的父母可以隨時遙距控制，並暫停遊戲。

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據外國科技網站Engadget報道指，Xbox宣布為Xbox Family Settings應用程式進行更新。家長現時可以為孩子設置「Screen Time」，若孩子需要做功課或用餐，就可以利用程式遙距暫停畫面，孩子就會收到「Your screen time is up」的通知。

而另一項新功能就是「Ask to Buy」，父母可以賦予孩子購買東西的權力。但若年輕玩家需要購買超過權限的遊戲、擴展程式等，就必須向家長發出請求。隨後家長就會在程式上收到通知，並選擇是否允許購買。

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責任編輯：曾曉汶

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