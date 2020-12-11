財匯局取得首批內地企業審計底稿　主席黃天祐︰正優化流程　冀加快取得底稿

▲ 財匯局主席黃天祐表示，希望日後最取得內地企業審計底稿的速度可以加快。

財務匯報局早前取得得首批存放於內地企業審計工作底稿，為首家境外審計監管機構取得相關文件。財匯局主席黃天祐表示，正嘗試優化整個流程，希望日後最取得內地企業審計底稿的速度可以加快。

財匯局於去年起開始就涉內地企業審計工作底稿的調查個案，向中國財政部提出協助請求。截至今年3月底累共11宗個案，財匯局早前已獲得7宗個案的審計底稿。黃天祐表示，有信心可獲得餘下4宗個案的審計底稿；而此前財匯局亦額外就3宗個案向內地當局索取底稿。他亦表示，涉案的審計底稿來自不同行業的企業，沒有明顯的共通點。

內地此前一直以「國家機密」為由，限制境內企業審計工作底稿流出境外。黃天祐表示，財匯局獲取的審計底稿，並不涉國家機密。他亦解釋稱，若文件的涉及國家機密，就不會外流；惟他亦未能介定哪些資料屬於國家機密範圍。他亦指出，不只中國企業會在內地有審計底稿，外國企業只要在中國有業務，也會有審計底稿在內地。

財匯局發表首批監管報告

自去年《財務匯報局條例》實施以來，財匯局新增查察及監督職能。財匯局今日發表首批監管報告，包括中期查察報告及財匯局就香港會計師公會執行指明職能的評估報告。

財匯局行政總裁Marek Grabowski表示，儘管大部分上市實體核數師的審計工作均符合標準，但仍普遍存在一些可以避免的審計缺失，若加以改善，料可提升市場的整體審計質素。

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記者︰侯景成