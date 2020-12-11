【監管新規】證監會建議提高提升持牌人入行學歷、勝任能力標準

證監會發表諮詢文件《有關建議優化適用於中介人及個人從業員的勝任能力框架的 諮詢文件》，建議提高更新證監會牌照申請人在入行時需要遵守的規定，以及個人從業員需要持續達到的勝任能力標準，包括提高所需學歷要求，至少達到港中學文憑考試英文或中文科以及數學科的第2級成績或同等學歷。

證監會諮詢期至2021年2月10日。

證監會指出，現有《勝任能力的指引》內對持牌代表及負責人員提供3個符合測試要求的不同選擇，包括1）就讀指定學位、2）在中學會考英文或中文以及數學至少合格或同等學歷、3）不具任何學歷，或無法提供證明。證監指，當年提出指引時有必要為眾多業內人士制定第3項選擇。

證監會認為，隨證券市場日趨複雜、高等教育普及，個人最低學歷要求應有所提高，因此建議最低學歷要求為文憑考試英文或中文科以及數學科的第2級成績或同等學歷，但會為現時按選擇3要求的現有及前持牌人提供豁免安排。

至於現時選項1要求入行人士選讀會計、工商管理、經濟、金融財務及法律相關學位，證監會建議接納所有其他學科的學位持有人的學歷，作為符合勝任能力規定的 額外途徑。為確保他們具足夠行業知識，建議持牌代表申請人須近5年有至少2年相關經驗、取得認可資格或完成額外持續培訓；負責人員申請人就須近6年有至少3年相關經驗、取得認可資格或完成額外持續培訓。

證監會其他主要建議包括，全面豁免短期牌照申請人須取得認可行業資格的規定；因應個別情況全面考慮牌照申請人在業界的整體工作資歷；將管理經驗局限為僅指在業務環境中指揮及管理重要的受規管職能或項目的實際經驗。

在《持續培訓的指引》，證監會提出建議包括： 規定每名個人從業員每年必須達到指定的持續培訓時數； 持牌代表及有關人士的最低持續培訓時數規定指明為每年10小時，負責人員及主管人員而言則為12個小時等。

相關文章：

證監會覆檢委員會：部分執法行動延誤 有個案調查多年後因關鍵人士失蹤而不行動

【港股實名制】證監會今起諮詢投資者識別制度 最快2022年首季實施

證監會擬修改《房地產投資信託基金守則》 放寬REITs投資物業限制 領展︰歡迎修訂

編輯：麥德銘