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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥红色之城 馬拉客什

名人薈萃 09:31 2020/12/12

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有次，我和穆罕默德開車到馬拉客什遊玩。由離開沙漠到馬拉客什，車程也要10多個鐘，由於路途遙遠，我倆不想在途中留宿，所以穆罕默德開車趕路，真係辛苦他了。不過有點奇怪，就算他們連續開車多個小時，也面不改容，沒有疲倦的感覺，我只是乘客，已感覺辛苦，真係不得佩服他們!

馬拉客什是摩洛哥大城市之一，有名「紅色之城」。原因是其城牆由赭紅色岩石砌成，變成極具特色的粉紅城市，非常獨特。廣場內也有沸騰的食物香氣，刺激著遊客的五官，此外，廣場周邊有不少咖啡餐廳，同時亦有不少博物館，所以，吸引不少遊客到訪。而舊城區裏巷弄錯綜複雜，很容易迷路，幸運有穆罕默徳做我的盲公竹，我不怕迷路。

馬拉客什又名紅色之城

這次我倆預定了一間由西班牙人開辧的民宿，這民宿並不是一般的酒店，是一間由摩洛哥古老房屋建築改建而成的庭園，這類民宿的名字稱呼為Riad (在阿拉伯語中Riad為花園的意思)。

而民宿住人千叮萬囑，若我倆離開及回來時，別手拖手，避免附近居民看見，惹麻煩。

摩洛哥傳統特色的民宿

此外，穆罕默德曾說，摩洛哥不少西班牙及法國藉人士在國內投資，大部份經營民宿或汽車出租，稱他們頭腦精明，懂得投資! 這刻心想，香港人也不弱，投資也有道!

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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