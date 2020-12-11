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日本新冠疫情持續 菅義偉無意叫停旅遊補貼計劃

環球政經 17:02 2020/12/11

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日本新冠疫情持續，有官員提議繼續取消國內旅遊補貼計劃，但遭首相菅義偉拒絕。

日本草議奧運防疫安排 擬放寬運動員無需14日隔離下一頁

為提振日本經濟，日本當局7月起以補助津貼方式推展旅遊補貼計劃，鼓勵國民國內旅遊，唯上月見札幌及大阪疫情嚴峻，宣布暫停部分地區的補貼計劃。

拜登與菅義偉通電話 確認釣魚台屬《美日安保條約》適用對象下一頁

外媒報導，經濟再生擔當大臣西村康稔，引述日本抗疫小組委員會表示有鑑日本本土疫情持續，提議繼續暫停Travel to Go旅遊補貼計劃，又建議進一步收緊抗疫措施，例如縮短第四級別地區持酒牌餐廳的縮短營業時間。

菅義偉承認疫情嚴峻，病毒正在全國範圍傳播，但目前未有考慮叫停旅遊補貼計劃。他續指政府專家小組認為旅遊計劃與感染傳播關係不大，經濟若果繼續衰退，將無法保住國民的飯碗。

此外，札幌市市長秋元克廣於同日宣布，明年2月舉行的札幌冰雪節，將不設會場擺放冰雪雕像，或會將冰雪節移師網絡進行，是1950年首屆以來首次。

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撰文 : 林展鋒

菅義偉 補貼 札幌 大阪 日本
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