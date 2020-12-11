Banksy發布新作《Aachoo!!》 街坊設透明膠膜防損毀

英國藝術家Banksy日前發布新作，今次的塗鴉為一個老人家打噴嚏，令人聯想到已經肆虐全球大半年的新冠病毒。

【熱門關鍵字】Google香港2020年搜尋榜出爐 美國大選成熱爆關鍵字【下一頁】

新作位於被認為是Banksy基地的英國西部城市布里斯托 (Bristol)，全英格蘭最斜的一條住宅街道。作品描繪一個帶著頭巾的老人家，打了一個大噴嚏，拿不穩手袋和拐杖之餘，連假牙都從口中飛脫出來，貫徹Banksy詼諧幽默，同時又呼應社會的作品風格。

【英國脫歐】約翰遜警告或無協議脫歐 英鎊匯價承壓【下一頁】

其後Banksy在社交網站證實該作品出自他手筆，並以「Aachoo!!」描述作品。該帖子亦連載幾張圖片，拍攝一個男人被作品噴到站不穩，拿著的雨傘被吹反，旁邊的垃圾桶亦翻倒。

有住在附近的居民表示在網上見到消息，即慕名而來。為充分保護塗鴉，有街坊已經在塗鴉上增設透明膠膜，以防任何人為損毀作品。

Banksy並非首次以新冠病毒為創作主題，他曾於7月冒充清潔人員，登上地鐵繪畫作品，提醒民眾在疫情下要戴口罩防疫。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機