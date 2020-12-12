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【宅經濟】港初創研IoT智能健身產品　疫下業務增174%

科技 09:00 2020/12/12

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數碼港社群初創「茄子科技」（Eggplant），就以物聯網（IoT）連繫一系列健身儀器及互動健身課程，迎合於疫情下健身愛好者改為在家自行鍛練的新常態。

新冠肺炎疫情反覆，健身中心及體育場所近日再次暫停開放，迫使不少健身愛好者只能在家健身，智能健身器材便在此時逆風崛起。數碼港社群初創「茄子科技」（Eggplant），就以物聯網（IoT）連繫一系列健身儀器及互動健身課程，迎合於疫情下健身愛好者改為在家自行鍛練的新常態。

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Eggplant於2017年初投產首款產品，4合1智能健身套裝器材「Move It Gym」，4種訓練設備包括健身輪、阻力帶、跳繩及俯臥撑器，共用一個內置7種感測器的萬用手柄，偵測用戶動作是否標準正確，透過IoT技術連接手機程式，即時記錄用家的動作、卡路里消耗量及運動時間。

Eggplant四合一智能健身套裝器材Move It Gym，4種訓練設備包括健身輪、阻力帶、跳繩及俯臥撑器。（受訪者提供圖片）

設有光學傳感器　確保用家姿勢準確性

不過，外界一直質疑智能健身器材能否掌握用家的健身姿勢準確性，Eggplant聯合創始人黃俊（Oscar）笑言：「這的確是難以做到100分，但團隊依然針對相關問題進行多項研究和反覆測試，盡力確保準確性。」他透露，健身器材上除了設有光學傳感器外，也會利用紅外綫識別及感應用家動作。他舉例指，如做掌上壓，裝置就會根據用家的力度、心口的位置水平進行分析計算。若果用家未能達到要求，該次動作就不會計算。

進行掌上壓期間，裝置根據用家力度、心口位置水平進行分析計算。若果用家未能達到要求，該次動作就不會計算。（受訪者提供圖片）

Eggplant在疫情期間推出直播互動健身系統，讓教練可透過直播，開辦遙距健身課程；同時更在應用程式Move It中，推出特設訓練短片課程及編排花樣訓練模式等，將運動器材與教練軟件應用結合。

Eggplant聯合創始人黃俊（Oscar）是健身愛好者，但因工作太忙沒辦法實現規律健身，遂萌生將興趣轉化成創業的念頭。（受訪者提供圖片）

Oscar直言，疫情為該企帶來顯著收益。他透露，受居家抗疫刺激，Move It截至10月，有超過100萬人登記使用，每月在家使用器材人次多達10萬。公司業務比去年同期增長達174%，Move It訂戶人數大增39倍，每月活躍人數增12倍，VIP內容訂閱收入增3倍。

【遊戲主機】 受惠「宅經濟」商機　任天堂料Switch全年銷量達2,400萬部

記者：曾曉汶

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