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《時代》雜誌公布年度風雲人物 拜登賀錦麗雙雙當選

環球政經 15:01 2020/12/11

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美國《時代》雜誌選出候任美國總統拜登（Joe Biden）以及副總統賀錦麗（Kamala Harris）為2020年度風雲人物。

鼓勵民眾行使投票權 《時代》雜誌首次更改封面名稱下一頁

這次為《時代》首次將候任總統及副手一併列為年度風雲人物。《時代》表示，兩人的競選組合讓美國民眾有選擇投下「復原」（restoration）及「重生」（renewal）的一票，在投票率創新高的大選中，二人贏得超過8,100萬張普選票，亦成為美國史上獲得最多票數的總統及副總統當選人。

《時代雜誌》封面列新冠死亡總數 形容領導人「美國式失敗」下一頁

《時代》續指，拜登夥拍美國歷來首位女性以及亞非裔的副總統賀錦麗贏得選舉，認為兩人凝聚成癒合社會的力量，具同理心的管治將令國家恢復團結。

其餘風雲人物的候選人，包括拜登對手尋求連任總統的特朗普 (Donlad Trump)、前線醫護人員及白宮防疫專家福奇)、以及被白人警察壓頸窒息身亡，引發全國種族示威的美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）。

《時代》雜誌亦公布年度守護者由風雲人物候選人之一的前線醫護人員及白宮防疫專家福奇共同當選; 年度商界人物由Zoom創辦人奪得; NBA球星勒邦占士及南韓組合防彈少年團BTS，則分別獲選為年度運動員及年度藝人。

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撰文 : 林展鋒

賀錦麗 拜登 美國
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