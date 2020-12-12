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【科技一周回顧】蘋果驚喜發布AirPods Max　Smart Octopus正式登陸Huawei Pay

科技 11:00 2020/12/12

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 蘋果驚喜發布AirPods Max　定價4,599元、5款顏色選擇

蘋果（Apple）於美國時間周二（8日）凌晨5時30分宣布，將會推出創新型無線耳機AirPods Max。AirPods Max結合獨有的自定義聲學設計，並搭載40毫米動圈驅動器，採用全新的H1晶片，並由先進軟件推動的運算音訊技術，透過適應性EQ功能、主動消噪、通透模式與空間音響效果。晶片的10個音訊核心每秒各可進行90億次的操作，藉此實現突破性的聆聽體驗。

>>>蘋果進行消費者問卷調查　或影響iPhone 13設計

>>>蘋果正研發下一代M1晶片　採用於新款MacBook Pro、iMac產品

2/ 【電子支付】華為夥八達通　Smart Octopus正式登陸Huawei Pay（附安裝教學）

電子支付愈趨普及，繼八達通Smart Octopus較早前登陸Apple Pay後。華為（Huawei）9日宣布，Huawei Pay將正式支援八達通Smart Octopus服務，可以作交通及付款用途，成為香港第三間採用八達通Smart Octopus的手機支付系統。

3/ 【年度回顧】Google公布香港2020年度搜尋榜　「新冠肺炎」、「美國大選」成熱話

踏入2020年最後一個月，Google也照慣例回顧2020年香港人最關心的議題和事件。Google香港2020年度搜尋榜揭露，今年上榜的Google熱爆關鍵字不少與疫情資訊及在家抗疫相關，「新型冠狀病毒」成為年度熱爆本地頭條榜首，亦在年度熱爆關鍵字、年度熱爆國際頭條上榜。「口罩」、「確診」、防疫及紓困措施如「限聚令」、「全民檢測」及「保就業計劃」同樣是香港人關心的話題。

>>>Twitter公布2020年熱門關鍵字標籤　「COVID19」、「StayHome」字眼最多人用　

>>>YouTube公布年度十大影片　港人今年最關注防疫、運動與時事內容

>>>【新冠肺炎】雅虎香港公布今年十大關鍵字　港人最常搜尋「口罩」及「保就業」

4/Instagram、Facebook突死機　訊息無法送出

Facebook及Instagram突然出現全球死機情況。香港時間10日下午約5時起，大批Instagram用家在數據檢測服務網站DownDetecter上匯報，Instagram的訊息功能突然無法使用。同時，Facebook及Facebook Messenger的錯誤回報也不斷攀升。

>>>【訴訟纏身】Facebook面臨壟斷訴訟　恐被迫出售IG、WhatsApp

責任編輯：曾曉汶

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