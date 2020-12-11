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【國際組織】世貿總幹事選舉遭推遲 料拜登上任後才有結果

環球政經 22:14 2020/12/11

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世界貿易組織總幹事一職在阿澤維多（Roberto Azevêdo）於8月離任後一直懸空，來自尼日利亞的伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）及韓國的俞明希被視為兩個最熱門的人選。前者受較多成員國支持，而後者則獲美國總統特朗普（Donald Trump）力挺。

世貿原先計劃在11月9日任命伊韋阿拉為新一任總幹事，但組織月前通知成員國已從理事會會議中取消新一任總幹事的遴選，直至另行通知。消息指，雖然伊韋阿拉得到大多數成員國支持，但由於特朗普反對伊韋阿拉成為新一任的總幹事，因此世貿希望將遴選順延至候任美國總統拜登（Joe Biden）上台後再重新舉行。

【中美角力】世貿：美國向中國徵收關稅不符法規 【下一頁

一直以來特朗普都希望世貿進行改革，並批評世貿在處理全球貿易上不公。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）也曾聲明世貿完全沒有能力阻止中國的不公平貿易行為。世貿曾發表報告，裁定美國向中國徵收2000億美元的關稅的決定違反世貿規定。特朗普曾表示：「我們將會對世貿作出行動，因為他們將中國放虎歸山。」他曾表示若世貿不錯出改革便威脅退出世貿。

專家預計，這樣的僵持局面將會在拜登上台後得到解決。拜登曾表示在當選後會要求中國奉行國際上的規則，並主張與盟友合作重回多邊貿易主義，捨棄現時特朗普實行的單邊貿易保護主義。

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撰文 : 張健兒

選舉 特朗普 萊特希澤 拜登 貿易 公平貿易 南韓 尼日利亞 美國 任命

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