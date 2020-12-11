【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金

經濟前景未明，再有業主撻定離場。內房萬科香港在港首個獨資項目、位於屯門掃管笏的上源，已屆現樓，但再有買家撻大訂離場，損失近百萬訂金。

據成交紀錄冊資料顯示，上源6A座3樓H室，實用面積558平方呎，兩房間隔，去年4月，以661.5萬元售出，實用呎價11,855元。值得留意的是，買家選用建築期付款，料損失15%訂金，即約99.225萬元。

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【欲哭無淚】新盤本月一日一撻訂 匯璽II買家撻大訂 蝕逾482萬【下一頁】

事實上，近期不少買家撻大訂，都選用建築期付款辦法，而這付款辦法的成交期較長，由簽臨約至正式交易之間，可能有一至兩年的時間，假如期內樓市及經濟環境出現大變化，以今年為例，疫情全球肆虐，對零售、餐飲、航空、旅遊業影響極大，若買家不幸失業，或因此無法順利獲足額按揭上會。

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