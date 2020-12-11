調查：企業員工風險達5年來最高　料2021年持續加劇

▲ 國際SOS公佈，《 2021年全球風險展望》的調查結果，全球勞動力風險已達自2016年以來的最高水平。（國際SOS網站圖片）

醫​療及商務旅行安全風險服務公司國際SOS，公佈《 2021年全球風險展望》的調查結果，全球勞動力風險已達自2016年以來的最高水平，約一半受訪者認為，職場風險將在2021年進一步增加，尤其在亞洲區最為明顯，當中外派人員和商務旅行相對較高。

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是次委託市場研究機構益普索（Ipsos MORI），於2020年9月22日至10月19日，在網上訪問了來自99個國家及地區，合共1,425名風險專業人士，調研還包括諮詢Workforce Resilience Council和國際SOS的專有研究數據。

關注疫情醫療安排 明年企業員工撒離需求大

結果顯示，逾8成受訪風險專業人員認為，2020年企業面臨的健康和安全風險會增加，特別是本地僱員（85%）、外派人員（81%）、學生和教職員（80%）、商務旅者（79%）的風險相對較高。大多風險專業人員受訪者認為，傳染病（包括新冠肺炎）將在明年導致員工生產率下降。

對撤離的需求將加速擴大，逾7成（73％）的受訪者認為，明年需安排企業員工撒離的主要原因為「COVID-19醫療安排」；逾3成受訪者（31％）則認為有關地方邊境關閉。

國際SOS醫療總監Neil Nerwich表示，新冠疫情大流行造成了三方危機，公共衞生、地緣政治和經濟危機，都在全球範圍內影響著勞動力和企業，亦改變企業對處理員工健康威脅的方式。

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責任編輯：朱悅瀅

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