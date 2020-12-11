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【環保減碳】澳洲棄舊碳信用額　承諾2030年實現減碳目標

環球政經 18:46 2020/12/11

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澳洲總理莫里森(Scott Morrison）在太平洋島嶼氣候論壇上表示，將根據《巴黎氣候協定》實現其2030年的碳排放承諾，而無需將舊有的碳信用額計加入計算，這是該國減碳的重大標誌。

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澳洲早前一直推動使用舊的碳信用額度來計入未來排放目標，即在《京都議定書》所設定的碳信用額。當時在《京都議定書》中，容許澳洲在1990至2010年間增加8%的碳排放量，2020才需按照2000的碳排放量減少5%。事實上，《京都議定書》的碳信用額未有納入《巴黎氣候協定》中。

對於是否要保留舊有的碳信用額，澳洲國內都有不同，有昆士蘭參議員主張使加入舊有額度時。另有參議員也表示，不應放棄舊有額度。

根據澳洲最近的可再生能源增長，以及動用了180億澳元的減排計劃，該國到2030年的排放量預計將比2005年的水平低29％。根據《巴黎氣候協定》，澳洲需將碳排放量減少26％至28％。

 

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責任編輯：梁翠麗

環保措施 莫里森 澳洲
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