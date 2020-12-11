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【新冠肺炎】林鄭月娥：首批疫苗下月到港 内地疫苗安全 不適宜政治化

環球政經 17:57 2020/12/11

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特首林鄭月娥今日在記者會上布關本港訂購疫苗進展，她只目前已經與內地疫苗生產商科興控股生物技術公司（Sinovac）及復星醫藥德國BioNtech/輝瑞簽訂協議，首批疫苗將於下月到港。

林鄭月娥宣布押後宣讀施政報告 將於10月下旬前往北京：【下一頁

至於是否為全民接種，暫時未有透漏。此外，特首指，留意到某部分市民相當關注内地疫苗安全問題，她呼籲這些市民不需要過分擔心，不適宜將疫苗政治化，强調疫苗符合國際標準

【施政報告2020】林鄭月娥：「明日大嶼」財務上切實可行 爭取盡快開展研究：【下一頁

特首續指，由於疫苗數量有限，市民不能選擇接種哪款疫苗，因為疫苗注射限額有限，加上不同疫苗運送到港時間不同，同時強調政府有穩健科學支援，市民毋須擔心。

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責任編輯：翁嘉陽

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