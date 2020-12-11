【港元定存】3中小行逆市加港元短存　迎戰銀債3.5厘墊底息

▲ 3家中小行逆市加港元短存。

最新一周港元定存息格價，7間大小銀行調整存息，當中加減各佔3間，包括恒生 （00011） 帶頭減息，惟另有3行鬥加短存。專家料個別業界逆市搶攻，相信為要搶跨年錢。綜觀12月踏入第2周，共有7行調息，除了恒生全面削減短中長息外，交銀香港及集友則向半年或以上的較長息開刀；反觀富邦、東亞 （00023） 及大新 （02356） ，則鬥加4個月或以下的短期存息；招商永隆則加完又減。

1年存期 虛銀天星0.8厘奪冠

雖然年關將至，但今年業界反傳統，並未一面倒鬥在臨近年晚撲水加息。全周共有3行調升短存，已是10月底以來最多業界單周內加息。畢竟面對疫情夾擊及超低拆息，大小銀行在水浸下，定存息普遍減快加慢。

現市況即使較多業界頻密調整存息，但今個星期的高息榜鮮有驟變，只是長息罕有大執位，皆因素來擅打高息牌的集友，略減1年期0.07厘，新息率報0.75厘，已失落自8月中以來雄霸多時的高息王寶座；相反，虛擬銀行天星（Airstar Bank）維持0.8厘不變，取代成為冠軍（見表）。

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論及3個月短存，雖變當前的新戰場，大新一周兩連加，累升0.5厘，至1.1厘，打入3甲之列；同樣，富邦亦上調0.2厘，至重返1厘關。可是，對比同期最高的5.2厘，由工銀亞洲提供，兩間中小行似嫌落後。

目前半年存息以大眾財務的1.1厘居首，僅3個月冠絕全城的短存5.2厘，在牌面上遠遠跑贏銀債。俗稱「長者iBond 」的銀債，今年「墊底息」罕有由3厘驟加至3.5厘。

展望年尾市況，1個月港元拆息終止12連升，周五（12月11日）回軟至不足0.25厘。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈預計，臨近年結1個月拆息或再轉升，挑戰0.38厘高位；惟市面絕不缺水，相信港銀在歲晚收爐前暫歇息停戰，且顧慮息差等因素，毋須逆市鬥搶存，及至疫情緩和才於來年出擊。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源