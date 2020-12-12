【中小企疫市宅商機】免接觸職員速遞員　外賣便當機生意增

▲ 主打智能外賣自取服務的本地初創「E食便當」表示，在疫情新常態下發掘疫市商機，構思到新的業務方向。

在疫情新常態下，持續保持社交距離及減少外出而引發宅經濟與零接觸商機，催生出消費者對外送及無人化服務的依賴。不過與中外的宅經濟情況略有差異，香港在疫情期間，並未強制「居家」，加上多半打工仔仍要出行上班，外賣自取仍是不少港人餐飲選擇。主打智能外賣自取服務的本地初創「E食便當」表示，因此從中構思到新的業務方向，發掘疫市商機。

該公司創辦人林韋鋒分享，盡管疫情拖延原定海外拓展計劃，但本地生意在第一波疫情之後不跌反升，增長超過100%。他指，今年2月疫情初期，市場尚未知道如何應對疫情時候，該企讓客人可在智能熱食外賣自取機取餐，能避免跟餐廳職員或外賣速遞員面對面接觸，減低感染風險，成功吸引客人。

其聯合創辦人兼營運總監張敬修表示，疫情近一年來，收到不少商家、NGO等的查詢，冀尋求客製化的解決方案以減低疫情帶來的影響，B2B商機乘時而起。他指，其中包括為商戶提供智能售貨機的SOP（標準操作程序）方案，協助這些機構提供無人服務。

目前其售賣機主攻上班族聚集的地區，林韋鋒透露，未來更計劃進軍住宅地區，提供智能外賣自取服務。

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配合專利 發展個人化功能

而因應大眾在疫情下健康考量，還即將更新應用程式推出「meal plan」功能，冀為客戶提供個人化建議。其中就應用到近日在香港知識產權創業比賽「IPHatch香港」中贏得Nokia提供的互動媒體執行器（Interactive media executor）專利使用權，幫助收集數據進行分析，讓商戶可以設計到更切合消費者喜好的餐單。

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記者：張寶燕