  • 21°C
香港時間 : 20201212日 (六) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小企疫市宅商機】免接觸職員速遞員　外賣便當機生意增

科技 16:30 2020/12/12

分享：

主打智能外賣自取服務的本地初創「E食便當」表示，在疫情新常態下發掘疫市商機，構思到新的業務方向。

在疫情新常態下，持續保持社交距離及減少外出而引發宅經濟與零接觸商機，催生出消費者對外送及無人化服務的依賴。不過與中外的宅經濟情況略有差異，香港在疫情期間，並未強制「居家」，加上多半打工仔仍要出行上班，外賣自取仍是不少港人餐飲選擇。主打智能外賣自取服務的本地初創「E食便當」表示，因此從中構思到新的業務方向，發掘疫市商機。

該公司創辦人林韋鋒分享，盡管疫情拖延原定海外拓展計劃，但本地生意在第一波疫情之後不跌反升，增長超過100%。他指，今年2月疫情初期，市場尚未知道如何應對疫情時候，該企讓客人可在智能熱食外賣自取機取餐，能避免跟餐廳職員或外賣速遞員面對面接觸，減低感染風險，成功吸引客人。

其聯合創辦人兼營運總監張敬修表示，疫情近一年來，收到不少商家、NGO等的查詢，冀尋求客製化的解決方案以減低疫情帶來的影響，B2B商機乘時而起。他指，其中包括為商戶提供智能售貨機的SOP（標準操作程序）方案，協助這些機構提供無人服務。

目前其售賣機主攻上班族聚集的地區，林韋鋒透露，未來更計劃進軍住宅地區，提供智能外賣自取服務。

【創業兵團】港初創E食便當　盼建外賣新模式

【同行如敵國？】大學生盼聚集同路人　線上推廣軟餐、拍片教育公眾

配合專利　發展個人化功能

而因應大眾在疫情下健康考量，還即將更新應用程式推出「meal plan」功能，冀為客戶提供個人化建議。其中就應用到近日在香港知識產權創業比賽「IPHatch香港」中贏得Nokia提供的互動媒體執行器（Interactive media executor）專利使用權，幫助收集數據進行分析，讓商戶可以設計到更切合消費者喜好的餐單。

【App X 社工輔導】善導會「YouChallenge」App任務獎賞　助弱勢青年發掘技能創業

記者：張寶燕

相關文章

【中小企教室】共享空間預訂平台創辦人：夥酒店業應變　推「Work From Room」日租轉危為機
2020/10/10
【中小企教室】共享空間預訂平台創辦人：夥酒店業應變　推「Work From Room」日租轉危為機
【機迷熱話】年度壓軸遊戲Cyberpunk 2077　上線3小時已超過100萬玩家遊玩
2020/12/10
【機迷熱話】年度壓軸遊戲Cyberpunk 2077　上線3小時已超過100萬玩家遊玩
【人工智能】防偷圖減成本　阿里巴巴創新系統打造AI模特兒拍試穿照
2020/12/11
【人工智能】防偷圖減成本　阿里巴巴創新系統打造AI模特兒拍試穿照
【宅經濟】網上學習平台搶佔疫情機遇　增資3億冀全面取代面授課程
2020/12/11
【宅經濟】網上學習平台搶佔疫情機遇　增資3億冀全面取代面授課程
創新科技及應用 科技產品 疫情 經濟 餐飲 香港 外賣 服務 餐廳

上一篇文章

甲骨文總部將由加洲遷至德州　冀增員工工作彈性

下一篇文章

【聖誕節】微軟推出聖誕改篇歌專輯？Jingle Bells變Bing-le bells
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【取代YouTube】影片平台Rumble崛起　創作者收入、自由度更高
【取代YouTube】影片平台Rumble崛起　創作者收入、自由度更高
【機迷熱話】PS5、Xbox Series嚴重缺貨　Switch受惠銷量暴升
【機迷熱話】PS5、Xbox Series嚴重缺貨　Switch受惠銷量暴升
三星Galaxy S21推出預購　預計最早1月14日發布
三星Galaxy S21推出預購　預計最早1月14日發布
【機迷熱話】年度壓軸遊戲Cyberpunk 2077　上線3小時已超過100萬玩家遊玩
【機迷熱話】年度壓軸遊戲Cyberpunk 2077　上線3小時已超過100萬玩家遊玩
傳蘋果新iPad明年首季推出　搭載全新A13 Bionic處理器
傳蘋果新iPad明年首季推出　搭載全新A13 Bionic處理器
【每日焦點】蘋果、三星蓄勢待發　電子產品明年初傾巢而出
【每日焦點】蘋果、三星蓄勢待發　電子產品明年初傾巢而出