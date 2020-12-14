【iMoney x MyLiving 好禮相送】送日本Yohome迷你速熱不粘鍋(價值$259)

【MyLiving x iMoney 好禮相送】送日Yohome迷你速熱不粘鍋(價值$259)

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話咁快就到聖誕啦🎄，今年因為疫情問題同限聚令唔可以出街慶祝？不如自己屋企攪啦！上一次攞唔到Nathome電煮杯？今次就為大家帶嚟🌸日本Yohome迷你速熱不粘鍋！另外今次為大家介紹 #MyLiving 聯同 #WagyuPro 嘅合作優惠！而家以優惠價選購指定廚具仲免費🆓送你由🎌 日本空運到港✈️ 食材 ! 啱晒聖誕節開Party!



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⭕️速熱便利：加熱更快，八分鐘完成一餐

⭕️陶瓷釉不沾塗層：長時間使用不粘鍋，煎炒煮食更順滑



Yohome 日本多功能料理鍋 $469 （原價$499）

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⭕️食品級不沾塗層，安全更放心

⭕️速熱「不挑鍋」，家中其他鍋具均可使用

⭕️防粘塗層：煎煮鍋採用食品防粘塗層，有效控制油煙，輕鬆清洗



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截止日期﹕2020年12月20日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付形式寄出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。