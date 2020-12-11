【星台旅遊】到埗後毋須接受隔離 新加坡18日起解除對台灣旅客入境限制

新加坡繼續擴大開放邊境，於當地時間周五（11日）宣布，解除對台灣旅客的入境限制，只須出發前14日內逗留台灣，並事先申請「航空通行證」，抵達後須在機場接受病毒檢測。若檢測結果呈陰性，便毋須隔離。

【新冠肺炎】由下周四起生效 烏克蘭將列入高風險地區 抵港人士須供檢測報告：【下一頁】

【新冠肺炎】新加坡「安全郵輪」計劃 一名乘客確診須緊急返航：【下一頁】

旅客在新加坡期間須下載由新加坡政府研發出的「合力追蹤」手機應用程式，以便追蹤密切接觸者；新加坡民航局表示，台灣擁有完整的公共衞生監測系統，並已成功控制病毒傳播，且在過去28天內，台灣沒有任何本土感染案例，從台灣移入病例的風險很低。

新加坡早前已放寬對汶萊、新西蘭、澳洲、越南及中國旅客的入境限制，直至周四（10日）為止，一共批准超過9,200宗入境申請，其中4,050人已入境，當中並沒有入境人士在抵埗後出現陽性測試結果。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐