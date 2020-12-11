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【星台旅遊】到埗後毋須接受隔離 新加坡18日起解除對台灣旅客入境限制

環球政經 17:58 2020/12/11

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新加坡繼續擴大開放邊境，於當地時間周五（11日）宣布，解除對台灣旅客的入境限制，只須出發前14日內逗留台灣，並事先申請「航空通行證」，抵達後須在機場接受病毒檢測。若檢測結果呈陰性，便毋須隔離。

【新冠肺炎】由下周四起生效 烏克蘭將列入高風險地區 抵港人士須供檢測報告：【下一頁

【新冠肺炎】新加坡「安全郵輪」計劃　一名乘客確診須緊急返航：【下一頁

旅客在新加坡期間須下載由新加坡政府研發出的「合力追蹤」手機應用程式，以便追蹤密切接觸者；新加坡民航局表示，台灣擁有完整的公共衞生監測系統，並已成功控制病毒傳播，且在過去28天內，台灣沒有任何本土感染案例，從台灣移入病例的風險很低。

新加坡早前已放寬對汶萊、新西蘭、澳洲、越南及中國旅客的入境限制，直至周四（10日）為止，一共批准超過9,200宗入境申請，其中4,050人已入境，當中並沒有入境人士在抵埗後出現陽性測試結果。

 

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責任編輯：潘曉豐

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