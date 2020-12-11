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【蘋果晶片】不再依賴高通　傳蘋果將研發自家數據晶片

科技 20:30 2020/12/11

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外媒又爆出蘋果正為未來的產品，自行研發行動通訊數據晶片，不再依靠長期合作的夥伴供應商高通（Qualcomm）。

蘋果（Apple）近年積極打造自家生態圈。繼今年推出首個蘋果自家研發的ARM架構M1晶片，近日外媒又爆出蘋果正為未來的產品，自行研發行動通訊數據晶片，不再依靠長期合作的夥伴供應商高通（Qualcomm）。

傳蘋果新iPad明年首季推出　搭載全新A13 Bionic處理器

傳蘋果向Tesla挖角研發Apple Car　料最快於2024年面世

彭博引述知情人士報道，蘋果硬件技術資深副總裁Johny Srouji在與員工的會議中透露，蘋果將會開始研發第一個自家行動通訊數據晶片（Cellular Modem）。這樣長期戰略的投資，相信能確保蘋果有豐富的技術，來滿足未來需求。

彭博指出，行動通訊數據晶片是智能手機最重要的零件之一，提供打電話、連接到通訊網路行動上網等功能。Srouji表示，蘋果在2019年以10億美元（約77億港元）收購英特爾的數據晶片業務，來幫助蘋果建立團隊來開發自家晶片。

Srouji未有透露數據晶片何時能亮相。他僅在會議上強調，目前蘋果MacBook Air、MacBook Pro和Mac mini都會先採用自家研發的M1晶片。

Apple推行私隱標籤政策　程式不符合標準將被強制下架

責任編輯：曾曉汶

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