【港股追蹤】美國擬撤銷中國電信在美營運資格 確定華為列入國家安全威脅名單

美國聯邦通訊委員會（FCC）指，有數個美國政府機構擔心中國電信（00728）會為中國政府攔截通訊，影響美國國家安全，向FCC建議停止中國電信的當地業務，故FCC已啟動撤銷中國電信在美營運的許可的程序。

早在4月時，FCC已表示可能會因國家安全問題，而關閉3間中國國有公司的在美業務，包括中國電信、聯通（00762）及Pacific Networks。此前，於去年5月，FCC以中國政府可能會利用公司對美國政府進行間諜活動為由，禁止中移動（00941）在美提供服務。

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另外，今年6月華為及中興通訊（00763）亦被列入對美國國家安全構成威脅的名單，FCC更禁止美國電訊商以83億政府資金元購入華為的電訊設備。對此，華為申請重新審查，但於本周四被拒絕。而中興則於上月被確認維持列入國安威脅名單之中。

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