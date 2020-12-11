恒指升95點 中海油彈逾6%冠藍籌

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【美股期貨】道指期貨續跌約130點 納指期貨跌0.6%（不斷更新）
恒生指數今日收報26505點，全日升95點。英倫銀行有條件容許滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 等英資銀行明年起恢復派息，滙豐今日先升後跌，全日跌0.6%，渣打升0.2%。三桶油反彈，中海油 （00883） 漲6.1%，成今日表現最佳藍籌，中石化 （00386） 及中石油 （00857） 分別升4.5%及2.6%。港府首次公布預先採購新冠疫苗部署，由中國科興生物提供的首批疫苗最快明年1月到港。
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