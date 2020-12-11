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恒指升95點 中海油彈逾6%冠藍籌

股市 17:35 2020/12/11

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財經焦點速覽

恒生指數今日收報26505點，全日升95點。英倫銀行有條件容許滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 等英資銀行明年起恢復派息，滙豐今日先升後跌，全日跌0.6%，渣打升0.2%。三桶油反彈，中海油 （00883） 漲6.1%，成今日表現最佳藍籌，中石化 （00386） 及中石油 （00857） 分別升4.5%及2.6%。港府首次公布預先採購新冠疫苗部署，由中國科興生物提供的首批疫苗最快明年1月到港。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數升95點　京東健康續升逾8%（不斷更新）

【HSBC滙豐】滙豐年派0.51美元股息成絕響？ 一文看清券商點估滙豐派息

【香港買疫苗】港府向科興輝瑞預先採購疫苗、明年全民自願打針　設36間指定檢疫酒店

【輝瑞疫苗】復星醫藥與輝瑞BioNTech新冠疫苗在中國市場合作　毛利65%歸復星（第二版）

【李嘉誠基金會】李嘉誠讚諾獎得主不忘本　「今天的領導不可再以自我為中心」

【新股IPO】泡泡瑪特9992首掛升近8成　一手帳面賺6100元

【精選投資分析】

A股大陰燭要回氣 港股250周綫整固（第四版）

【新經濟股炒完？】建銀趙文利：反壟斷影響互聯網平台　騰訊做遊戲唔關事！

【國企合併】造神憧憬再現 「中國神化」終於來了？（第二版）

個人電腦設備需求回升 聯想勢強上望6.5

欄名 : 財經焦點速覽

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