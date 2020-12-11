拜登夥拍賀錦麗　當選《時代》「年度風雲人物」

美國《時代》（Time）雜誌本周四（10日）公布2020「年度風雲人物」（Person of the Year），由美國候任美國總統拜登（Joe Biden）及其副手賀錦麗（Kamala Harris）最終當選。美國現任總統特朗普（Donald Trump）亦入選最後四強，不過最終被拜登、賀錦麗擊敗。

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《時代》雜誌指，拜登在是次投票率創新高的大選中獲勝，料將於明年1月20日正式就職成為美國總統，而賀錦麗將成為美國歷史上第一位黑人女性副總統。《時代》形容，這二人的組合，為美國人提供了一張「復原與重生」（restoration and renewal）的「單程票」（single ticket）。

《時代》雜誌總編輯則寫道，拜登及賀錦麗的組合改變了美國的故事，稱他們二人展現同理心的力量遠遠大於分裂的憤怒，且在悲痛世界中分享治愈的願景，因而獲評為「年度風雲人物」。

《時代雜誌》早前公布年度風雲人物的最後四強，除了拜登及賀錦麗以及特朗普外，同時入選的還有美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）及前綫醫護人員、以及反種族歧視運動。

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