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Airbnb首日上市漲超過一倍　旅游模式徹底轉型？

環球政經 17:23 2020/12/11

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Airbnb從周四（10日）上市首日股價最高升至152.91美元，是其上市價的兩倍多，市值超過1000億美元。惟今年上半年，Airbnb裁員了四分之一。

【美股焦點】全年最大型美股IPO　Airbnb掛牌首日漲逾倍【下一頁】

【新冠疫情】Airbnb創辦人睇淡旅遊業　「不會回到原來的模樣」【下一頁】

以目前的交易估值，Airbnb的價值超過Uber，也超過萬豪和希爾頓的總和。Airbnb的強勁表現是投資者需求的最新跡象。

Airbnb成立於2008年，當時名為Airbed＆Breakfast，通過推廣出租別人家中房間的想法，顛覆了酒店行業。平台用於查找和預訂全球220個國家和地區的住宿。 Airbnb現時提供整間公寓、房間和酒店客房，以及不同種類的旅行體驗。疫情使Airbnb在3月和4月遭受最大打擊，當時訂單取消次數超過了預訂量。

5月初，公司裁員1,900名員工。Airbnb之後著手推廣長期住宿以及Staycation，其預訂量有所改善，業務超過了Expedia和Booking.com等競爭對手。在今年第三季度，Airbnb的收入僅下降了18％，獲利2.19億美元。 Expedia的收入則下降了58％； Booking.com的收入也下降了48％。

 

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責任編輯：梁翠麗

酒店 裁員 疫情 住宿 Airbnb

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