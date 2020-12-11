【輝瑞疫苗】復星醫藥明年上半年或進口至少720萬劑新冠疫苗　已與航空公司商討

▲ 復星醫藥明年上半年或進口至少720萬劑新冠疫苗。

輝瑞（美︰PFE）和BioNTech（美︰BNTX）訂購新冠疫苗，復星醫藥 （02196） 為其在中國市場的合作夥伴。內地媒體引述消息指，復星醫藥已開始向航空貨運服務商訂購運力，計劃從明年1月份開始將BioNTech德國工廠生產的新冠疫苗運往中國。按目前已知的部分運輸計劃，復星醫藥明年上半年的月均運輸量為120萬劑，意味上半年的總運輸量720萬劑，目前多家航空公司正在為承運疫苗做準備。

港府向科興輝瑞預先採購疫苗、明年全民自願打針，詳情看【下一頁】

報道又引述復星醫藥內部人士稱，這數據並不准確，因「這可能只是部分物流供應商獲得的運力需求，並不是總體的運輸量」。

圖解港府購疫苗部署

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復星醫藥與輝瑞BioNTech新冠疫苗在中國市場合作，毛利如何分配？【下一頁】

復星醫藥周五（11日）與國藥物流在上海舉行關於BioNTech mRNA新冠疫苗配送合作簽約儀式，開展疫苗產品儲存、配送以及供應鏈服務合作。

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編輯：袁諾曦