串流平台崛起　Disney+將於明年登陸香港

迪士尼於11月公布第四季業績，其串流媒平台用戶明顯增長，截至第四季度末，迪士尼串流媒體平台Disney+擁有超過7300萬付費用戶，達7,370萬戶遠超預期6,550萬戶。

迪士尼收入勝預期 Disney＋付費用戶逾7300萬：【下一頁】

迪士尼確認，於明年起，Disney＋將登陸香港、東歐、南韓等地，有望可以吸納更多付費會員。

據《CBC》報道，迪士尼周四表示，Disney+現已擁有8680萬訂戶，並預料2024年，平台付費用戶可達至2.3億至2.6億。由於新冠肺炎疫情影響，各個國家地區都實施社交隔離令，導致迪士尼的戲劇業務嚴重受挫，原定在戲放映的《花木蘭》也搬至Disney＋上播放。

另一方面，疫情似乎刺激串流平台用戶訂曉人數冒升，串流平台也成為迪士尼媒體業務最重要的部分。報道提及，截至八月，迪士尼的串流平台擁有1億付費用戶，其中一半以上是Disney+的用戶。

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責任編輯：黎淑雯