【英國脫歐】貿易談判欠進展 約翰遜：很可能硬脫歐

英國脫歐限期即將屆滿，惟目前仍沒有任何實質談判進展。英國首相約翰遜（Boris Johnson）接受英國廣播公司（BBC）時表示，英國很大機會無法與歐盟就貿易協議達成共識，國民需為月底迎來的「硬脫歐」作心理準備。

約翰遜於本周三在比利時布魯塞爾與歐盟談判代表就英國脫歐一事見面後，首次就脫歐議題發表意見。

他接受BBC訪問時指，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會談後，雙方均就重要議題包括公平貿易原則、捕魚權等仍存在重大分歧，故此未能達成共識。

英歐倘周日前談不成 年底勢必硬脫歐 【下一頁】

他續透露，歐盟希望英國可以繼續受制於其法律制度之下，否則歐盟會向英國進口貨品增加關稅作懲罰，令事情變得更複雜。

他又形容，歐盟的方案亦意味著英國即使成功脫歐，亦維持著與歐盟27成員國的相同「地位」。

因此，約翰遜和其內閣成員均抱持堅決態度，坦承目前與歐盟未有落實任何脫歐的條約細節，英國日後或以「澳洲模式」（Australian-style option）與歐盟，即無貿易協議下的脫歐，按照世貿規則辦事。

他亦坦言，國民是時候為「無協議脫歐」做好準備。

英國與歐盟將會持續討論脫歐事宜，雙方均同意於本周日必須就脫歐問題取得共識。而英國脫歐過渡期將於本月31日正式結束，並不會為此延長。

責任編輯：郭麗明