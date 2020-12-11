【英國脫歐】約翰遜：硬脫歐機會很大 英鎊挫1%

英國脫歐後的過渡期即將屆滿，惟目前脫歐協議仍沒有任何實質談判進展。英國首相約翰遜（Boris Johnson）明言，無協議脫歐（硬脫歐）的機會很大、很大（no-deal Brexit very， very likely）。消息拖累英鎊急跌逾1%，低見1.3135美元。

約翰遜較早前接受英國廣播公司（BBC）時表示，英國很大機會無法與歐盟就貿易協議達成共識，國民需為月底迎來的「硬脫歐」作心理準備。

約翰遜在比利時布魯塞爾與歐盟談判代表就英國脫歐一事見面後，首次就脫歐議題發表意見。

他指出，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會談後，雙方均就重要議題包括公平貿易原則、捕魚權等仍存在重大分歧，故此未能達成共識。

英歐倘周日前談不成 年底勢必硬脫歐 【下一頁】

他續透露，歐盟希望英國可以繼續受制於其法律制度之下，否則歐盟會向英國進口貨品增加關稅作懲罰，令事情變得更複雜。

他又形容，歐盟的方案亦意味著英國即使成功脫歐，亦維持著與歐盟27成員國的相同「地位」。

因此，約翰遜和其內閣成員均抱持堅決態度，坦承目前與歐盟未有落實任何脫歐的條約細節，英國日後或以「澳洲模式」（Australian-style option）與歐盟，即無貿易協議下的脫歐，按照世貿規則辦事。

他亦坦言，國民是時候為「無協議脫歐」做好準備。

英國與歐盟將會持續討論脫歐事宜，雙方均同意於本周日必須就脫歐問題取得共識。英國脫歐過渡期本月31日正式結束，並不會為此延長。

責任編輯：郭麗明