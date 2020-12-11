【美股狂升派對】德美利證券：亞洲客上月掃PLTR、SQ、NIO、ZM

▲ 據外電報道，Palantir在2015年利用其技術，協助美國政府找出策動「911」襲擊的主謀、極端組織阿爾蓋達前首領拉登的所在地，是美國政府擊殺拉登行動的幕後功臣。

美股11月中下旬後市況大為好轉，中小型二三綫股更大爆發，動輒錄得倍數回報。事實上，按美國最大零售券商德美利證券數據，亞洲散戶上月積極參與熱門中小型股炒作，Teladoc（TDOC）、帕蘭泰爾技術公司（PLTR）、Zoom（ZM）、Square（SQ） 、蔚來（NIO）均成亞洲客主要買入對象。

據德美利證券形容，亞洲客戶的交易活動與整體客戶「差異很大」，雖然兩者上月齊齊淨買入阿里巴巴（BABA）、亞馬遜（AMZN）、蔚來（NIO），惟前者更熱衷買賣中小型股份，並淨買入Teladoc（TDOC）、帕蘭泰爾技術公司（Palantir，PLTR）、Zoom（ZM）、Square（SQ）等股份，而整體客戶則未見太過積極參與相關股份炒作。

值得注意是，中小型二三綫股雖狂炒，整體市場氣氛卻未如10月時佳。德美利證券旗下「投資者動向指數（Investor Movement Index）」於11月時只有4.64倍，較10月時的4.75低。德美利證券香港行政總裁梁偉基先生分析，美國大選於11月舉行，月內亦有疫苗研發的消息，整個月份對市場來說是「一個重要的變動時期」，整體客戶或因而「抓緊沽貨機會」，僅亞洲客戶主要出手淨買入。

德美利證券的「投資者動向指數」自2010年起公布，德美利證券透過綜合旗下客戶的持倉股票與倉位變動，每月加權平均地計算出資金投資情緒，愈高分數代表投資者對後市看法愈樂觀並出手入市，反之亦然。

沽貨方面，上述德美利證券整體客戶淨賣出股份主要為美國銀行（BAC）、摩根大通（JPM），以及華特迪士尼（DIS）。

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編輯：莫亦熙