【樓市熱話】手持百多萬 買香港車位定英國買樓收租？　網民：隔山買牛出事唔好怨

今時今日，擁有100萬不是特別多，自然想想透過投資增加被動收入。有網民在討論區發帖，指手上100多萬元，想知道應該在香港買一個車位，或是買一個英國物業作收租之用，因他聽聞英國物業租金有7厘之多。

此帖一出，惹來網民熱烈回應，大部份認為到英國買樓收租等於隔山買牛，不贊成樓主的做法。「隔山買牛，到時渣都冇唔好怨」、「香港買車位，乜都唔使煩，唔值得為咁少錢而煩外國嘅嘢。」、「英國又要納稅又要請人幫你收租，等於白租畀人」。

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也有人持相反意見，認為不應誇大了英國買樓收租的風險，「Liverpool好多樓都唔駛過百萬，好過放係銀行做定期」、「香港樓市跌緊，仲買車位？」。

有網民以過來人身份，談投資經驗，「我兩樣都有！以前有放租：1. 屋放租很煩，每兩年要搞一次，而且遇到租霸就煩死，律師費都要輸﹗2. 車位就少煩,你放火我都不怕,成本低。」

其他網民回應：

一定買香港車位好過買英國樓，你要諗清楚買咗邊個幫你管理？每月收你幾多管理費？維修費用唔嘢少，加上英國嘅稅一定會比香港複雜同高，七除八扣有3厘你都偷笑，我勸你都係留返喺香港買車位仲實際

呢個世界乜嘢都有人教，賺錢例外，毒藥就大把。兩樣都買，三、五年後自然知道答案，學費要交先學到嘢

英國樓，在今年好多英國人住客都唔交租，記住買保險，保障在住客唔交租時可追溯

在英國百幾萬果D通常都唔係好區, D人又雜，正常的回報都只係得4-5厘。但香港車位租加得好快, 守1,2年加2次租，其實都去到4至5厘，依家車位起步2厘半至3厘

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