【買樓理財】疫市不慌不忙　423萬上車做業主

雖然疫情持續，但樓市剛性需求強勁，部分用家趁樓價未反彈，把握機會入市，其中屯門近期屢錄成交，皆因不少人看好區內發展，而屯門赤鱲角隧道公路將於本月底通車。

美聯梁浩文說，屯門凱德花園2座高層B室，實用面積325平方呎，兩房間隔，早前叫價438萬元放售，終以423萬元易手，實用呎價約13,015元。代理續說，買家為區內客，看好區內發展前景，而且上址樓價相宜，故考慮不久，即決定入市。

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以上述單位為例，成交價423萬元，若承造九成按揭，分30年還，利率2.15厘計，首期要42.3萬元，月供14,359元，壓力測試下的最低每月入息要求則約34,646元。

資料顯示，原業主於2017年1月以約314.5萬元購入上址，現帳面賺約108.5萬元，物業期內升值約34.5%。凱德花園位於置樂榮發里13至17號，早於1986年11月開始入伙，建有3座住宅大樓，提供348個單位，實用面積由312平方呎起，至最大494平方呎。

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