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【隔離酒店】政府公布36間指定檢疫酒店（附名單） 房價最貴每晚5萬元

Hot Talk 18:36 2020/12/11

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政府公布36間指定檢疫酒店名單，大部分每晚房價介乎450元至5500元。

政府公佈共36間指定檢疫酒店名單，作為中國以外回港人士隔離14天之用。置地文華東方酒店、喜來登酒店等知名酒店均屬於隔離酒店之列。公務員事務局局長聶德權表示，指定檢疫酒店安排會在12月22日零時起實施，所有在中國以外地方抵港人士，必須在指定檢疫酒店辦理入住手續。

政府向科興輝瑞預先採購疫苗【下一頁】

政府會在機場及等候首次檢測結果的中心提供交通，直接送旅客至指定檢疫酒店，旅客在外地登機前，亦需要向航空公司出示指定酒店預訂確認書。

復星醫藥明年或進口至少720萬劑疫苗【下一頁】

政府公佈的36間指定檢疫酒店名單，每晚房價大部分介乎450元至5500元，最貴的為置地文華東方酒店娛樂套房，單人每晚房價為49,500元，雙人為51,150元。

酒店房價及入住詳情請按【指定檢疫酒店名單】

完整指定檢疫酒店名單：

中西區

華大盛品酒店
CM+壹棠酒店及服務式公寓
頤庭酒店
華麗都會酒店
蘭桂坊酒店@九如坊
One-Eight-One Hotel & Serviced Residences
華美達海景酒店
香港置地文華東方酒店

東區

華美達盛景酒店

離島區

香港東涌福朋喜來登酒店
富豪機場酒店

九龍城區

紅茶館酒店紅磡機利士南路
富薈馬頭圍酒店
香港嘉里酒店
奧斯酒店
富豪東方酒店

葵青區

香港荃灣帝盛酒店

南區

香港數碼港艾美酒店
如心南灣海景酒店
奧華行旅 香港仔

灣仔區

華麗銅鑼灣酒店
香港銅鑼灣皇冠假日酒店
香港灣仔帝盛酒店
頤庭酒店銅鑼灣
港島英迪格酒店
問月酒店
帆船精品酒店

黃大仙區

香港九龍貝爾特酒店

油尖旺區

紅茶館酒店油麻地永星里
香港旺角帝盛酒店
香港九龍維景酒店
華美達華麗酒店
香港喜來登酒店
君怡酒店
九龍酒店
帝樂文娜公館

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