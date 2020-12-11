【隔離酒店】政府公布36間指定檢疫酒店（附名單） 房價最貴每晚5萬元

▲ 政府公布36間指定檢疫酒店名單，大部分每晚房價介乎450元至5500元。

政府公佈共36間指定檢疫酒店名單，作為中國以外回港人士隔離14天之用。置地文華東方酒店、喜來登酒店等知名酒店均屬於隔離酒店之列。公務員事務局局長聶德權表示，指定檢疫酒店安排會在12月22日零時起實施，所有在中國以外地方抵港人士，必須在指定檢疫酒店辦理入住手續。

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政府會在機場及等候首次檢測結果的中心提供交通，直接送旅客至指定檢疫酒店，旅客在外地登機前，亦需要向航空公司出示指定酒店預訂確認書。

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政府公佈的36間指定檢疫酒店名單，每晚房價大部分介乎450元至5500元，最貴的為置地文華東方酒店娛樂套房，單人每晚房價為49,500元，雙人為51,150元。

酒店房價及入住詳情請按【指定檢疫酒店名單】

完整指定檢疫酒店名單：

中西區

華大盛品酒店

CM+壹棠酒店及服務式公寓

頤庭酒店

華麗都會酒店

蘭桂坊酒店@九如坊

One-Eight-One Hotel & Serviced Residences

華美達海景酒店

香港置地文華東方酒店

東區

華美達盛景酒店

離島區

香港東涌福朋喜來登酒店

富豪機場酒店

九龍城區

紅茶館酒店紅磡機利士南路

富薈馬頭圍酒店

香港嘉里酒店

奧斯酒店

富豪東方酒店

葵青區

香港荃灣帝盛酒店

南區

香港數碼港艾美酒店

如心南灣海景酒店

奧華行旅 香港仔

灣仔區

華麗銅鑼灣酒店

香港銅鑼灣皇冠假日酒店

香港灣仔帝盛酒店

頤庭酒店銅鑼灣

港島英迪格酒店

問月酒店

帆船精品酒店

黃大仙區

香港九龍貝爾特酒店

油尖旺區

紅茶館酒店油麻地永星里

香港旺角帝盛酒店

香港九龍維景酒店

華美達華麗酒店

香港喜來登酒店

君怡酒店

九龍酒店

帝樂文娜公館

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編輯：陳健婷