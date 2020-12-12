【棄置木重生記】卡板化身客製化木家品！5個環保有心人夥「樹醫生」物盡其用

▲ 環保木家品店「DOSHA woodcraft」其中兩位創辦人Oliver（左）及Dina分享，本港現時可以處理原木、回收樹木的大型鎅木廠寥寥可數，所以希望出一分力，將棄置木重新打造成有用家品。（湯炳強攝）

減廢、重用、循環再造等，都是應對全球變暖的重要策略，然而本港單是在廢物回收方面，仍處於非常初級的階段。5位擅長產品設計的應屆學士畢業生為了改善此現象，實踐並宏揚環保設計的理念，讓香港的廢棄木材能循環再造，於是在去年9月正式從初創培育計劃取得20萬元資金，成立環保木家品店「DOSHA woodcraft」。

由於本港現時可以處理原木、回收樹木的大型鎅木廠寥寥可數，其中兩位創辦人90後Dina及Oliver指出，團隊成員均為修讀產品設計出身，本來對木工零認知，所以在尋找同路人取經、實踐理念並非如想像般容易。

賦予棄置木材新生命的過程中，除了要搬動沉重的木材外，清理乾淨及分類處理等，還要經過篩拆板、刨機、切割等程序，十分繁複。

他們在學期間因為同樣關注環保木的設計項目而聚首，由一開始僅於柴灣校園附近的工廠大廈取材，找來一些棄置木卡板開展升級再造的試驗。不過，幸好期間因為朋友介紹而認識了「樹醫生」，即是專門檢查樹的健康及價值，並提議改善外觀方法等的樹藝師，可以授予相關技術，還提供場地，令他們變得更快上手。

▲ （DOSHA官網圖片）

事實上，早年已有學者估計，本港每日逾600噸卡板被送往堆填區，即是有相當於40輛雙層巴士重量的廢置卡板要白白浪費。惟這些木卡板不如回收紙皮、發泡膠等有價有市，他們做前期研究及準備工作的時候，亦發現有不少裝卸用的卡板無人問津，缺乏相關回收商。Dina指：

其實所有的棄木都是資源，值得擁有第二次生命，所以我們首先由回收木卡板再造開始。

主打客製化木家品 一條龍服務

Oliver表示，現時品牌除了有推出木製蠟燭座、木時鐘、木卡片盒、木製燈，以及節日限定的產品之外，亦有主打客製化木家品，配合客人的需求喜好度身定造產品，提供由設計到生產、跟進的一條龍服務，每件約需時2至3天製作。而早前透過擺市集、推出客製化套餐後發現，客人較偏好為其度身訂造如拼字牌等，所以將繼續推出相關方案吸客。

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擬為劏房戶設計家具 貢獻社會

雖然團隊今年原定計劃到NGO、大學等開設Workshop（工作坊），以及找尋企業等合作，期望以滲透更多教育性質的工作坊，講解再造木材的用處，宣揚理念，惟受到疫情阻延進度。不過Dina及Oliver坦言，仍會繼續創業之路，而未來將集中設計本地化家具；另一方面，他們亦正計劃設計適合本地劏房尺寸的家具，期望透過獲得社創基金，以較便宜的價錢出售，為社會出一分力。

Dina指出創業比起全職工作，除了可以更自由創作，還可以善用現時較緊密聯繫的校園網絡、人脈等找尋合作機會。在香港參與創業比賽、尋找資助等亦是憎多粥少，撥款有限，所以必須要「乜都要試」。如近日就有參加如「創行香港」（Enactus HK）社創計劃等積極拓人脈網絡。

團隊成員現時需要一邊兼職教畫，以短期設計項目等freelance工作繼續維持生計。她又透露，目前約20萬元開業成本已花費約一半，目標在兩年內回本。

記者：張寶燕