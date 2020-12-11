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【2020稅貸戰】18間業界鬥出稅貸 半數低於兩厘

Hot Talk 17:07 2020/12/11

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18間金融機構已推稅貸，創興今天應戰，最平息1.68厘，為全城第4低。

再有銀行推出税務貸款計劃，創興 （01111） 今天（12月11日）新推稅貸，最低息1.68厘，為全城第5低；更較去年該行的最平息2.41厘，驟減0.73厘。如以幅度計，劈幅逾三成。不過，享平息要求附帶條件，須特選客戶等，且至少借80萬元及以還款期為一年計。

創興1.68厘起  全城第5低

總覽已出招的18間金融機構，普遍面對歐美在疫情下鬥放水帶來的超低息大環境，大部分已減税貸息率，當中半數、又或9間銀行的息率低於兩厘。論及今年劈幅最勁的要數富邦，狠削逾1厘，至1.28厘，因而取代大新 （02356） ，膺今年殺價王。大新以1.38厘緊隨。虛擬銀行眾安的1.45厘則為全城第3低。至於中銀香港 （02388） 的1.59厘排第4，稍勝創興的1.68厘。

其他搶攻「綠色炸彈」戰團的大行，且以低於兩厘息突圍者，還有渣打的1.75厘，東亞 （00023） 及花旗齊為1.78厘，以及工銀亞洲的1.97厘。

不過，擅打價格戰的大小業界，皆有特定條件，比方一眾傳統銀行的特優貸息多有額外要求，如非特選客，息率可能高一大截，例如創興詳列對特選客戶的定義，包括︰現時樓宇按揭貸款客戶、或私人貸款客戶、自動轉帳支薪客、客戶經理的客戶，以至特選企業客戶的員工、又或者公務員、指定政府機構、公營機構職員、全職教師、專上學院、大學教職員。再者，包括專業人士如特許或執業會計師、特許建築師、特許工程師、律師、醫生、特許測量師。這間中資行更表明保留對專業人士定義的最終詮釋權，以及可全權決定並毋須事先通知更改客戶類別的定義。上述客戶須於申請時提供有關職業證明，方可獲享相關優惠利率。

工銀亞洲及星展  逆市加稅貸息

另一方面，3間中資行今年企硬沒減息，包括集友保持上年的的2.6厘，招商永隆亦維持2.91厘，南洋商業銀行也維持2.92厘；後者乃迄今傳統銀行中全城最高息。此外，有兩間大行更逆市加息，但即使上調息率，旗下新息率仍處於中下游水平，如今年加息的工銀亞洲，最低息僅1.97厘。同樣，星展加息後亦為2.01厘，除了撼贏中小業界外，亦跟恒生 （00011） 看齊，上述兩行加息後，稅貸稅仍低於龍頭發鈔行滙豐的2.02厘。

若把財務公司也計算在內，首間衝破3厘，暫為冠絕全城息率的是AEON信貸財務的3.12厘。不過，其條件相對寬鬆，「財仔」並不像不少傳統銀行要求特選戶等才享超低息，又或專業人士等才可盡借。

相關新聞︰【2020 稅貸戰】一文看清17間銀行稅貸計劃 8間稅貸息低過2厘

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 2020稅貸戰

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