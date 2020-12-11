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傳蘋果新iPad明年首季推出　搭載全新A13 Bionic處理器

科技 18:28 2020/12/11

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最近有消息指，明年首季將沿用現時的機身設計，改用較大的10.5吋屏幕和A13 Bionic處理器，推出更新入門級iPad。

蘋果（Apple）於今年推出新版iPad Air後，最近有消息指，明年首季將沿用現時的機身設計，改用較大的10.5吋屏幕和A13 Bionic處理器，推出更新入門級iPad。

Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機

據外國網站phoneArena報道，新iPad的機身造型與舊款類似，但機身將變得更輕更薄，除了繼續保留內置的Touch ID實體鍵，並同時保留其Lightning接口。此外，新機將搭配4GB的RAM和64GB的儲存空間，而現有的型號儲存空間為32GB。

至於價錢方面，現時使用A12 Bionic處理器的iPad售價由港幣2,599起，傳聞指，Apple將為新機售價進一步調低至299美元（約港幣2,318元）。如果消息屬實的話，預計新iPad的香港市場零售價將為港幣2,399元。

傳LG為蘋果新iPad Pro供應Mini-LED屏幕

值得一提的是，最近有可靠消息指，蘋果正在開發mini LED屏幕，並稱該iPad將於2021年發布，但就明顯與今次傳出的消息不符。外界推測，可能蘋果計劃於明年推出兩款入門級iPad。畢竟mini-LED顯示屏的成本不低，其價格亦相對更高，因此開發價格更便宜的入門級iPad，滿足不同的用戶的需求。

責任編輯：施雯雯

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