【銀色債券】銀債今午截止認購　中銀、滙豐：認購金額創新高

▲ 銀表示，認購金額及人數均創新高，每人平均認購近30手。

專供65歲或以上人士認購的銀色債券今日（11日）中午12時截止認購。中銀 （02388） 表示，認購金額及人數均創新高，每人平均認購近30手。另外，滙豐 （00005） 表示，平均每人申請33手。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年銀色債券認購反應熱烈，認購金額及人數均創新高，總認購金額更突破該行銀色債券及iBond的歷史紀錄。總認購金額為去年5倍，總認購人數則是去年2倍，每人平均認購近30手。由於低息環境將會持續，相信客戶會長期持有銀色債券收息。

另外，滙豐發言人表示，市場對新一批銀債的反應非常熱烈，並創下銀債開售以來多項新高。認購金額約為2019年的五倍，申請宗數較去年上升逾一倍，平均每人申請33手。經該行數碼渠道的申請有顯著上升，申請宗數是去年的三倍，認購金額同比更增加530%。

第五批銀色債券的保底息進一步上調至3.5厘，同時將銀債的目標發行額由過往的30億元大幅上調至100億元，更可酌情加碼至最多150億元，發行額度睇齊iBond。今批銀債又設有個人最高配發金額100萬元，避免銀債過度集中在某部分長者。

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