  • 23°C
香港時間 : 20201211日 (五) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀色債券】銀債今午截止認購　中銀、滙豐：認購金額創新高

Hot Talk 17:16 2020/12/11

分享：

銀表示，認購金額及人數均創新高，每人平均認購近30手。

專供65歲或以上人士認購的銀色債券今日（11日）中午12時截止認購。中銀 （02388） 表示，認購金額及人數均創新高，每人平均認購近30手。另外，滙豐 （00005） 表示，平均每人申請33手。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年銀色債券認購反應熱烈，認購金額及人數均創新高，總認購金額更突破該行銀色債券及iBond的歷史紀錄。總認購金額為去年5倍，總認購人數則是去年2倍，每人平均認購近30手。由於低息環境將會持續，相信客戶會長期持有銀色債券收息。

另外，滙豐發言人表示，市場對新一批銀債的反應非常熱烈，並創下銀債開售以來多項新高。認購金額約為2019年的五倍，申請宗數較去年上升逾一倍，平均每人申請33手。經該行數碼渠道的申請有顯著上升，申請宗數是去年的三倍，認購金額同比更增加530%。

第五批銀色債券的保底息進一步上調至3.5厘，同時將銀債的目標發行額由過往的30億元大幅上調至100億元，更可酌情加碼至最多150億元，發行額度睇齊iBond。今批銀債又設有個人最高配發金額100萬元，避免銀債過度集中在某部分長者。

相關文章：【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘　中銀：客戶平均申購30手（不斷更新）

 

 

 

香港股票 中銀香港（02388） 香港 銀色債券 iBond

上一篇文章

【騰訊股價】騰訊遊戲新規：60歲或以上月消費千元需人臉識別驗證

下一篇文章

【輝瑞疫苗】復星醫藥明年上半年或進口至少720萬劑新冠疫苗　已與航空公司商討
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】泡泡瑪特9992暗盤爆發　一手帳面勁賺8150元　大唐集團暗盤普遍「潛水」
【新股IPO】泡泡瑪特9992暗盤爆發　一手帳面勁賺8150元　大唐集團暗盤普遍「潛水」
【HSBC滙豐】滙豐等銀行獲英倫銀行批准恢復部分派息　滙豐升近2%、渣打觸50元
【HSBC滙豐】滙豐等銀行獲英倫銀行批准恢復部分派息　滙豐升近2%、渣打觸50元
【新股IPO】內地小家電Vesync2148擬上限定價　孖展暫錄181億超購115倍、國際配售提前截止
【新股IPO】內地小家電Vesync2148擬上限定價　孖展暫錄181億超購115倍、國際配售提前截止
【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄169.5億、超購125.5倍
【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄169.5億、超購125.5倍
【新股IPO】泡泡瑪特9992追揸沽攻略　暗盤升逾倍、首掛升幾多？
【新股IPO】泡泡瑪特9992追揸沽攻略　暗盤升逾倍、首掛升幾多？
【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元
【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元