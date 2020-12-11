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【聖誕節】Eaton HK推節日浪漫住宿套餐　住宿連自助早餐899元起

商業 17:00 2020/12/11

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逸東酒店（Eaton HK）將推出全新「節日浪漫住宿套餐」，每晚899元起，未含稅金與服務費。（Eaton HK提供圖片）

聖誕節將至，逸東酒店（Eaton HK）將推出全新「節日浪漫住宿套餐」，專為情侶提供舒適、歡樂及浪漫的住宿體驗，每晚899元起，未含稅金與服務費，包括各種熱飲，如熱朱古力或好立克、翌日在普慶餐廳享用雙人自助早餐、免費獲贈氣泡酒一支。

【晚市禁堂食】Eaton HK外賣自取優惠　逸東軒全日外賣85折、 普慶餐廳首推外賣節日餐單

【聖誕節】利園區設迪士尼卡通佈置　兼售15周年限定米奇米妮精品

酒店為房間作出既浪漫又具節日氣氛的佈置。客人只需根據歡迎信上的指示，將屏幕設為暖暖火爐的畫面，並且播放由酒店精心挑選的一系列節日歌曲，加上燃點了的蠟燭，頓時增添浪漫氣氛。

酒店同時亦為情侶們準備了一點節日魔法，相傳槲寄生蘊含一種神奇力量，客人只需拿起房間裏的槲寄生裝飾，釘在水松板上，在槲寄生下親吻伴侶，並拍照留念。客人更可用酒店提供的聖誕賀卡為朋友和家人送上節日祝福，並由酒店團隊為大家寄出。除此之外，客人亦可預先把合照電郵到酒店，並把其放在房間內，為另一半送上驚喜。（按此預訂)

【禁晚市堂食】Klook本周加推聖誕到會及外賣優惠　Moreish & Malt套餐人均199元起

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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