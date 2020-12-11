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【京東9618】京東擬斥54億元 投資社區團購平台興盛優選

股樓投資 23:14 2020/12/11

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內地網購平台營運商京東集團(09618)出手擴大版圖，集團公布擬斥資7億美元，即約54億元，投資社區團購電商平台獨角獸興盛優選。總部位於湖南長沙的興盛優選，主打生鮮食品及其他必需消費品。京東表示，和興盛優選會通過在技術、供應鏈及物流方面的緊密合作，預期在低線市場的業務形成協同效應。

【2021展望】富瑞看好明年周期及價值股潛在升幅達15% 同時推薦6大港股  詳情請看【下一頁

[公司專訪] L'Occitane副主席分享 重振業績3大招數   詳情請看【下一頁

業務範圍方面，興盛優選目前已輻射湖南、湖北、廣東等14個省份、直轄市及6000多個地縣級城市和3萬多個鄉鎮。2019年的年度總商品交易額(GMV)達到了100億元人民幣，預計2020年GMV将達到400億元人民幣。除了京東，興優選的投資者也包括騰訊 (00700)、淡馬錫及紅杉資本及美國私募基金KKR。

近日內媒消息傳出，京東創辦人劉強東於內部會議提出親自帶隊，要求公司打好「社區團購」戰。有消息也傳出，京東正在籌備名為「京東優選」的社區團購項目，最快將於今年本月底至明年初推出。有指京東的社區團購業務，有機會拓展為系內另一間有力上市的企業。

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撰文 : 李尚毅

京東集團—SW（09618） 經濟

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