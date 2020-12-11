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【樓市熱話】麗晶花園成淘大2.0 網民準備趁低吸納 網友：「疫情嚴峻 還只記住樓價？」

環球政經 16:47 2020/12/11

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麗晶花園接二連三出現確診個案，有市民開始擔心這與2003年沙士淘大花園的情況一樣，擔心麗晶花園會成為疫區。

【樓市熱話】樓價愈來愈平 網民：好開心！：【下一頁

不過除了大衆健康問題之外，討論區地產版的版友卻相當關心，麗晶花園會否因疫情關係，令樓價下降，成為趁低吸納的好時機。有網友表示：「我要掃十個！」意思是指要趁低購入十個單位。不過，有心水清的網友就指，經歷過2003年淘大一役，現在的業主不會像當年般瘋狂劈價，最多便宜2-3成。

【樓市熱話】想做收租佬  400至600萬買一房定兩房好？：【下一頁

不過，正當各人正熱烈討論樓價時，有網友則指希望大家不要只關心樓價，畢竟疫情令麗晶花園成疫區，死去的也是活生生的人命。

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責任編輯：翁嘉陽

沙士 麗晶花園 淘大花園

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