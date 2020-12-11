【樓市前景】又多一間外資看淡明年樓市 萊坊林浩文：失業率高企 住宅樓價跌5%

香港失業率創近16年以來的新高，疫情也未見放緩，經濟前景極不明朗。距離2021年餘下不足一個月，多家外資代理行發表對明年樓市展望，普遍認為住宅樓市仍存下跌空間。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，該行原本預期2020年樓市下跌的空間達5%，但過去一年半以來，本港經歷過社會運動及疫情影響，但樓市抗跌力仍強，相信主要原由是去年以來積壓大量購買力，故樓價跌幅不算大樓價由2019年的高位至今下跌4%至5%，跌幅比預期細，按照目前數據統計，全年樓市跌幅應該少於2%。他指出，近期一手交投氣氛熾熱，反映買家的購買力仍在，相信良好的勢頭可以延續到明年。但考慮到失業率高企，經濟衰退等因素，長遠會影響樓市，預計明年本港一般住宅樓價將會下調5%。

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▲ 圖片二（由左至右）：王兆麒、劉柏汶、林浩文、麥健偉

▲ 萊坊對明年樓價預測



至於豪宅市場，國內買家大量減少，因此預計樓價會向下調整0至5%。如果政府不放寬額外印花稅 ，就不能夠增加二手供應量，相信成交量亦會維持低水平，預期明年一、二手住宅銷售量約56,000宗至58,000宗，一手成交的佔比將增加至30%。

寫字樓市場方面，萊坊香港區商業部執行董事劉柏汶表示，疫情下節省成本、營運效率和員工的健康成企業最關注的地方，有企業認為在家工作運作效果良好，正考慮縮減在港規模。相反，有些中國內地公司看準現時的市場環境，中環、金鐘、灣仔等核心商業區空置率高企，業主態度軟化及願意提供議價空間，因此加快在香港寫字樓市場上擴張的步伐。值得留意的，是內地銀行和金融機構租戶在中環寫字樓的佔比，由2008年佔3%大幅上升到現在的近30%。另外，也有些企業為提升辦公室質素，在租金下跌的環境下搬遷到質素更佳的頂級寫字樓。受疫情和經濟衰退的影響，該行預計在2021年，港島區的甲級寫字樓租金會下跌5%至10%。

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九龍區寫字樓方面，萊坊執行董事，九龍區商業部主管暨大中華區租戶顧問部主管麥健偉指出，在疫情和經濟衰退的環境下，部分租戶對租金的敏感度較高，遷移至非核心區依然是九龍區寫字樓市場的大趨勢，而九龍東區則為租戶提供更多的寫字樓整合的選擇。公司搬遷和整合的需求繼續支撐非核心區的寫字樓租金，因此九龍非核心區僅錄得輕微的租金跌幅。

該行預計新冠狀病毒疫苗有機會於明年上半年末推出市場，應可帶動香港經濟反彈，我們預計九龍區的寫字樓租金在2021年首9個月會有適度的跌幅，至第四季會出現一個反彈，致整體九龍區寫字樓租金全年輕微上升1%至3%。

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記者：陳詠妍



