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【檢疫酒店】36間指定酒店1.2萬房間遍布港九　包括置地文華東方酒店名單一覽

環球政經 19:21 2020/12/11

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政府公布本月22日起由中國以外國家返回香港人士需要到指定酒店檢疫，本港有36間指定酒店共提供有1.2萬間房間，每晚房價由400元至至51,150元不等，費用已包三餐膳食不少五星級酒店亦有參與計劃。檢疫酒店只可接待檢疫人士，政府會安排專車從機場接載到指定檢疫酒店，以減少檢疫人士與社區和其他客人的接觸。

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隔離檢疫酒店大部份位於九龍及港島區，位置便利。當中位於尖沙咀的華美達華麗酒店收費最平，提供餐飲送遞服務以及特別照顧服務予18歲以下兒童。而五星級的文華東方酒店所提供的娛樂雙人套房收費最貴，索價51,150元。

政府表示，指定檢疫酒店名單的有效期至明年2月19日。18歲以下有需要檢疫人士在獲得成人陪同前，先要致電衞生署遞交申請。在檢疫期間，陪同的成人需要跟未成年人士居住同一房間，直至檢疫期結束。

36間酒店名單

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責任編輯：梁翠麗

疫情 酒店 衞生署 香港

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