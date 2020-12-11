【新冠疫苗】港府訂購中英美3款疫苗　最快明年1月起接種

特首林鄭月娥今（11日）公布本港新冠肺炎疫苗安排，她指港府分別向中英美訂購3款疫苗，共2,250萬劑，首批由內地科興生物疫苗所提供的100萬劑疫苗將最快於下月初到港。政府將在明年為市民大規模接種疫苗，醫務人員、老人、慢性病患者和療養院護理人員等，將會被安排優先接種，林鄭月娥估計有關人士約為300萬人。

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港府9月底以84億元撥款採購疫苗，林鄭月娥表示，惟未確定現階段疫苗技術是否適用於本港的情況，因此要向不同藥廠採購疫苗，以分散風險。政府分別訂購由中國科興生物，以及由內地復星醫藥引入的德國BioNTech與美國輝瑞所合作生產的疫苗。兩間藥廠分別向本港提供750萬劑。由復星醫藥所引入的疫苗預料明年第一季到港，而由阿斯利康與牛津大學所研發的疫苗，亦將會與香港簽署協議，預計能提供750萬劑。

林鄭月娥表示，市民未能夠自行選擇接種的疫苗種類，因為政府將透過疫苗接種計劃大規模為市民接種，並非市場行為可選擇。港府早前為了應對第四波疫情，收緊了社會隔離措施，包括禁止餐廳晚市堂食。

港府訂購的3款疫苗

藥廠 國家 供應量 到港時間 科興控股生物技術公司 中國 750萬劑 首100萬劑最快明年1月到港 輝瑞藥廠/BioNTech 英國/德國 750萬劑 首100萬劑最快明年第一季到港 AstraZeneca藥廠/牛津大學 英國 750萬劑 最快明年下半年到港（洽談中）

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責任編輯：梁翠麗