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【港股追蹤】泡泡瑪特首日升八成　安信證券：增長快　最高可睇呢個位

股樓投資 16:42 2020/12/11

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泡泡瑪特(09992)首掛，股價最高見過81.75元，較38.5元之招股價高出1.12倍，收市仍升近八成。安信證券發表報告指，泡泡瑪特是中國最大且增長最快的潮流玩具公司，產品享受高溢價。潮玩是具備藝術觀賞與話題性的文化消費，市場前景廣闊。根據弗若斯特沙利文數據，中國潮流玩具市場規模由2015年的63億元（人民幣.下同) 增加至2019年的207億元，複合年增長為34.6%，預期2024年將達到763億元。

報告指，泡泡瑪特已建立了覆蓋潮流玩具全產業鏈的一體化平台，競爭壁壘明顯。已聚集的IP優勢、可複製的商業化經驗、對合格代工廠的議價能力、零售渠道佔據優質區位的能力、有望將更多資源籠絡在泡泡瑪特的體系中。預測2020至2022年公司淨利潤分別為7.01億元、12.32億元、19.45億元，增速分別為55.4%、75.7%、57.9%；對應每股盈利分別為0.51元、0.89元、1.41元。採用相對估值法，公司對應2019年平均估值為101倍，考慮公司業績增長情況，給予公司2022年40至45倍市盈率定價估值區間，對應價格區間56.4至64.5元股，折合港元66.55至76.11元。

 

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